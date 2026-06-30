Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής βρίσκονται η ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, η φιλοξενία και ο τουρισμός, τομείς στους οποίους η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.

Σε νέα αναπτυξιακή τροχιά εισέρχεται η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, έχοντας ολοκληρώσει έναν εκτεταμένο στρατηγικό μετασχηματισμό που περιλάμβανε την αποεπένδυση από δραστηριότητες υψηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων και τη σημαντική ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της θέσης. Το μήνυμα αυτό έστειλε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Ευθύμιος Μπουλούτας, κατά την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων.

Όπως τόνισε, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαθέτει πλέον ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, χωρίς τραπεζικό δανεισμό, με περιορισμένη έκθεση σε εξωγενείς κινδύνους και αυξημένη ευελιξία για την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών. Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής βρίσκονται η ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων, η φιλοξενία και ο τουρισμός, τομείς στους οποίους η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.

Στρατηγική αναδιάρθρωση

Κατά τη διάρκεια του 2025, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ προχώρησε σε σειρά σημαντικών κινήσεων, μεταξύ των οποίων η πώληση της ΗΛΕΚΤΩΡ στη Motor Oil έναντι 113,8 εκατ. ευρώ, η ολοκλήρωση της μεταβίβασης της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις με συνολικό enterprise value 374,3 εκατ. ευρώ και η συμφωνία πώλησης των ακινήτων στις Γούρνες Κρήτης και στον Καμπά Αττικής στη DIMAND. Παράλληλα, επέστρεψε στους μετόχους συνολικά 470 εκατ. ευρώ μέσω επιστροφής κεφαλαίου και προσωρινού μερίσματος.

Η στρατηγική αναδιάρθρωση συνεχίστηκε και το 2026, με την ολοκλήρωση της πώλησης των ακινήτων στον Καμπά έναντι 45,8 εκατ. ευρώ, την εξαγορά μισθωμένου κτιρίου γραφείων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας από την PRODEA έναντι 44 εκατ. ευρώ, καθώς και την έναρξη λειτουργίας του πεντάστερου ξενοδοχείου The Fiction Athens στο Μαρούσι. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η πώληση του κτιρίου του Έθνους, που θα στεγάσει το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», έναντι 19 εκατ. ευρώ.

Σε οικονομικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το 2025 διαμορφώθηκε στα 89,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 152,1 εκατ. ευρώ, έναντι 57,4 εκατ. ευρώ το 2024, ενισχυμένα από κεφαλαιακά κέρδη ύψους 187,3 εκατ. ευρώ από τις ολοκληρωμένες συναλλαγές. Η καθαρή ταμειακή θέση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαμορφώθηκε στα 280,5 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια στα 486 εκατ. ευρώ ή 1,40 ευρώ ανά μετοχή.

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Αναφερόμενος στη νέα στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας, ο κ. Μπουλούτας σημείωσε ότι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ αξιοποιεί με πειθαρχία τα διαθέσιμα κεφάλαιά της και επικεντρώνεται σε δραστηριότητες με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και προβλεψιμότητα. Όπως είπε, έργα όπως η ανάπλαση της Μαρίνας Αλίμου και οι επενδύσεις σε πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες αποτυπώνουν τη νέα πορεία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων, με στόχο τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία και τη δημιουργία διαχρονικής αξίας για τους μετόχους, την οικονομία και την κοινωνία.