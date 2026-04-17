Με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας, ενισχυμένη ρευστότητα και θεαματική αποκλιμάκωση του δανεισμού ολοκλήρωσε τη χρήση 2025 ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αποτυπώνοντας τα αποτελέσματα μιας χρονιάς βαθιού μετασχηματισμού και στρατηγικών αποεπενδύσεων.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 152,1 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 165% σε σχέση με τα 57,4 εκατ. ευρώ του 2024, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στα κεφαλαιακά κέρδη ύψους 187,3 εκατ. ευρώ από την ολοκλήρωση σημαντικών συναλλαγών. Την ίδια στιγμή, τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν κατά 4,4%, φθάνοντας τα 306,2 εκατ. ευρώ από 293,2 εκατ. ευρώ στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η εικόνα στον δανεισμό, καθώς ο Όμιλος μείωσε τις συνολικές του υποχρεώσεις κατά περίπου 94%, με τα δάνεια να περιορίζονται σε 25,7 εκατ. ευρώ έναντι 426,8 εκατ. ευρώ το 2024, σηματοδοτώντας ουσιαστική απομόχλευση του ισολογισμού. Παράλληλα, προχώρησε σε σημαντικές επιστροφές προς τους μετόχους, συνολικού ύψους άνω των 470 εκατ. ευρώ, μέσω επιστροφής κεφαλαίου και προμερίσματος.

Καθοριστική συμβολή στην κερδοφορία είχε η πώληση της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, η οποία ενίσχυσε τα αποτελέσματα κατά 189 εκατ. ευρώ, ενώ η πώληση της ΗΛΕΚΤΩΡ ολοκληρώθηκε στις αρχές του έτους, σηματοδοτώντας την έξοδο του Ομίλου από τον τομέα περιβάλλοντος. Στο νέο επιχειρησιακό μοντέλο, ο κλάδος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων και Φιλοξενίας αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα, καταγράφοντας εκρηκτική αύξηση εσόδων κατά 388%, στα 18 εκατ. ευρώ από 3,7 εκατ. ευρώ το 2024. Ο τομέας επέστρεψε σε λειτουργική κερδοφορία, με EBITDA 4,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών την προηγούμενη χρήση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του.

Παράλληλα, ο Όμιλος ενισχύει την παρουσία του στον τουρισμό και τα ακίνητα, με νέα ξενοδοχειακή μονάδα στο Μαρούσι και χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων διαμερισμάτων στο κέντρο της Αθήνας, ενώ η ίδρυση της LANDMARK HOLDINGS και η απόκτηση εμβληματικού ακινήτου σηματοδοτούν περαιτέρω επενδυτική επέκταση. Η μετάβαση σε νέο μοντέλο συνοδεύτηκε από σημαντική συρρίκνωση του κύκλου εργασιών, ο οποίος υποχώρησε κατά 74,8%, στα 89,2 εκατ. ευρώ, καθώς και από επιδείνωση της λειτουργικής κερδοφορίας, με το EBITDA να διαμορφώνεται σε ζημίες 11,6 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 170 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας πτώση άνω του 100%.