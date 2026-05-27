Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Motor Oil διαμορφώθηκε στα 3,36 δισ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, έναντι 2,68 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Η Motor Oil κατέγραψε βελτίωση μεγεθών στο πρώτο τρίμηνο του 2026, παρουσιάζοντας αύξηση εσόδων, λειτουργικής κερδοφορίας και καθαρών αποτελεσμάτων, με την επίδοση να αποδίδεται τόσο στην ενίσχυση της δραστηριότητας στη διύλιση και εμπορία καυσίμων όσο και στην περαιτέρω ανάπτυξη των νέων ενεργειακών δραστηριοτήτων του ομίλου.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 3,36 δισ. ευρώ το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026, έναντι 2,68 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 25,4%. Την ίδια στιγμή, τα μικτά κέρδη εκτινάχθηκαν στα 609,9 εκατ. ευρώ από 186,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 226,9%, ενώ τα κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν στα 471,6 εκατ. ευρώ από 133,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 253,7%.

Ακόμη πιο ισχυρή ήταν η βελτίωση στην τελική γραμμή αποτελεσμάτων, καθώς τα καθαρά κέρδη μετά φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 332,7 εκατ. ευρώ έναντι 85 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, καταγράφοντας άνοδο 291,3%. Τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 292,5%, στα 332,2 εκατ. ευρώ από 84,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 3,07 ευρώ από 0,78 ευρώ, ενισχυμένα κατά 293,6%.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 2,5 δισ. ευρώ από 1,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 39,2%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων έφτασαν τα 309,4 εκατ. ευρώ από 85,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 262,8%.

Η ενίσχυση των μεγεθών συνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό με την εξαγωγική δραστηριότητα του ομίλου. Οι πωλήσεις προς το εξωτερικό διαμορφώθηκαν στα 1,86 δισ. ευρώ από 1,22 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 52,2%, ενώ οι πωλήσεις προς τη ναυτιλία ανήλθαν στα 211,8 εκατ. ευρώ από 140,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 51,1%. Αντίθετα, οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά διαμορφώθηκαν στα 1,28 δισ. ευρώ από 1,31 δισ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή μείωση 2,3%.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επίδοση στα αεροπορικά καύσιμα, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 168,3%, στα 497,4 εκατ. ευρώ από 185,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι όγκοι ενισχύθηκαν κατά 96,2%, φτάνοντας τους 512 χιλιάδες μετρικούς τόνους από 261 χιλιάδες. Οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης ανήλθαν στα 898,1 εκατ. ευρώ από 661,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 35,8%, ενώ οι πωλήσεις βενζινών ενισχύθηκαν κατά 15,3%, στα 491 εκατ. ευρώ από 425,9 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι πωλήσεις μαζούτ υποχώρησαν κατά 21,7%, στα 169,3 εκατ. ευρώ.

Η ισχυρή κερδοφορία βελτίωσε περαιτέρω τη χρηματοοικονομική θέση του ομίλου. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 3,70 δισ. ευρώ από 3,36 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, παρουσιάζοντας άνοδο 10,4%, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε 1,50 δισ. ευρώ από 1,37 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,1%.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η αποκλιμάκωση του δανεισμού, με τις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις να μειώνονται στα 1,80 δισ. ευρώ από 2,02 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, καταγράφοντας πτώση 10,7%, ενώ κατά το πρώτο τρίμηνο πραγματοποιήθηκαν αποπληρωμές δανείων ύψους 325,6 εκατ. ευρώ.

Σημαντική ήταν και η εικόνα στις ταμειακές ροές, καθώς ο όμιλος πέρασε σε καθαρές λειτουργικές εισροές 427 εκατ. ευρώ έναντι εκροών 211,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος Μαρτίου αυξήθηκαν κατά 38,7% σε ετήσια βάση, στα 1,50 δισ. ευρώ από 1,08 δισ. ευρώ.

