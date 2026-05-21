Η Citi επαναλαμβάνει την εμπιστοσύνη της στις προοπτικές της Metlen, διατηρώντας τη σύσταση «αγορά» και τιμή-στόχο στα 52 ευρώ, εκτιμώντας ότι το guidance για EBITDA ύψους 1-1,15 δισ. ευρώ το 2026 επιβεβαιώνει την επιστροφή του ομίλου σε κανονικά επίπεδα κερδοφορίας μετά τις πιέσεις που δέχθηκε το 2025 από τον τομέα EPC.

Σύμφωνα με την ανάλυση, το guidance της διοίκησης κινείται κοντά στις εκτιμήσεις της αγοράς για EBITDA 1,075 δισ. ευρώ, ωστόσο η Citi θεωρεί ότι η περαιτέρω ενίσχυση των τιμών του αλουμινίου θα μπορούσε να ωθήσει τα αποτελέσματα προς το ανώτερο όριο του εύρους. Παράλληλα, η σταδιακή απορρόφηση των έκτακτων αρνητικών επιδράσεων από τον κλάδο EPC αναμένεται να βελτιώσει το λειτουργικό προφίλ της εταιρείας.

Οι αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν ότι οι δραστηριότητες μετάλλων και ενέργειας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% των EBITDA της Metlen, θα αποτελέσουν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης το 2026. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ο κλάδος αλουμινίου αναμένεται να διατηρήσουν σταθερή λειτουργική επίδοση, ενώ οι υψηλότερες τιμές εμπορευμάτων εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά για την κερδοφορία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στις προοπτικές του αλουμινίου από το 2027 και μετά, καθώς τα προβλήματα προσφοράς στη Μέση Ανατολή έχουν ενισχύσει τόσο τις διεθνείς τιμές όσο και τα premiums της αγοράς. Η Citi προβλέπει ότι τα EBITDA του κλάδου αλουμινίου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 450 εκατ. ευρώ το 2027, καταγράφοντας αύξηση περίπου 40% σε σύγκριση με το 2025.

Παράλληλα, η τράπεζα θεωρεί ότι η επέκταση της Metlen στην αλουμίνα και το γάλλιο ενισχύει περαιτέρω το μακροπρόθεσμο επενδυτικό αφήγημα. Υπενθυμίζει ότι η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδοτική στήριξη ύψους 118 εκατ. ευρώ για τη συγκεκριμένη επένδυση, ενώ η λειτουργία της πιλοτικής μονάδας κυκλικής μεταλλουργίας εντός του 2026 ενδέχεται να αποτελέσει νέο καταλύτη για αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων της αγοράς.

Στο βασικό σενάριο αποτίμησης, η Citi τοποθετεί τη δίκαιη αξία της μετοχής στα 52 ευρώ. Στο αισιόδοξο σενάριο, η αποτίμηση μπορεί να φτάσει έως και τα 80 ευρώ, υποδηλώνοντας περιθώριο ανόδου 109%, ενώ στο αρνητικό σενάριο η τιμή διαμορφώνεται στα 28 ευρώ. Οι προϋποθέσεις για το θετικό σενάριο περιλαμβάνουν ταχύτερη ανάπτυξη των ΑΠΕ, υψηλότερες τιμές μετάλλων και επιτάχυνση της εμπορικής ανάπτυξης στη δραστηριότητα κυκλικών μετάλλων.

Σε επίπεδο μεγεθών, η Citi εκτιμά ότι η Metlen θα διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 7,6 φορές το 2026 και 6,8 φορές το 2027, ενώ προβλέπει αύξηση των καθαρών κερδών στα 686 εκατ. ευρώ το 2026 από 324 εκατ. ευρώ το 2025. Παράλληλα, αναμένει μερισματική απόδοση 4,5% το 2026 και 5% το 2027.