Η Quest Holdings κατέγραψε ισχυρή επίδοση στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με τα καθαρά κέρδη μετά φόρων να αυξάνονται κατά 14,3%, ενώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 365,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 11,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η λειτουργική κερδοφορία του ομίλου ενισχύθηκε κατά 4,3%, με τα EBITDA να ανέρχονται στα 22,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 10% και διαμορφώθηκαν στα 15,2 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων έφτασαν τα 11,4 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία των βασικών δραστηριοτήτων του ομίλου.

Καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη είχαν οι υπηρεσίες πληροφορικής, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 23,4% και τα κέρδη προ φόρων κατά 21,9%. Η Quest αποδίδει την επίδοση αυτή στη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενώ περίπου το 50% των εσόδων του κλάδου προέρχεται πλέον από δραστηριότητες εκτός Ελλάδας. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων υπερβαίνει τα 650 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τις προοπτικές ανάπτυξης.

Στον εμπορικό τομέα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8,7%, με τα κέρδη προ φόρων να ενισχύονται κατά 8,5%, εξέλιξη που αποδίδεται στη βελτιωμένη επίδοση των περισσότερων δραστηριοτήτων του ομίλου.

Θετική ήταν και η πορεία της ACS Courier, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 11,8% και τα κέρδη προ φόρων κατά 11,7%, επίδοση που, σύμφωνα με την εταιρεία, ξεπερνά τον ρυθμό ανάπτυξης του εγχώριου ηλεκτρονικού εμπορίου, χάρη στη διεύρυνση του πελατολογίου και τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

Σε επίπεδο χρηματοοικονομικής θέσης, ο όμιλος διατήρησε ισχυρή ρευστότητα, με καθαρό ταμείο 65,2 εκατ. ευρώ, παρά τη μείωση σε σχέση με το τέλος του 2025. Η μεταβολή αποδίδεται κυρίως στις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, αλλά και στην επένδυση περίπου 24 εκατ. ευρώ για την απόκτηση συμμετοχής περίπου 10% στη Fourlis.

Τα αποτελέσματα του ενεργειακού κλάδου δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με τα περυσινά, καθώς τον Δεκέμβριο του 2025 η Quest Energy ολοκλήρωσε την πώληση του μεγαλύτερου μέρους των φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 36,7 MW έναντι 36 εκατ. ευρώ, γεγονός που οδήγησε στη διάκριση των αποτελεσμάτων σε συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες.

Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση εκτιμά ήπια αύξηση των πωλήσεων σε επίπεδο ομίλου, με λειτουργική κερδοφορία και κέρδη προ φόρων στα ίδια περίπου επίπεδα, λόγω της αποεπένδυσης από τον μεγαλύτερο μέρος της ενεργειακής δραστηριότητας. Αντίθετα, στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες προβλέπεται περαιτέρω αύξηση τόσο των πωλήσεων όσο και της κερδοφορίας, με αιχμή τον τομέα της πληροφορικής.