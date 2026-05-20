Το απολαυστικό στιγμιότυπο στο «Deal» με τον Γιώργο Θαναηλάκη να αποκαλύπτει το παρατσούκλι που είχε μικρός.

Ένα αστείο και ίσως νοσταλγικό στιγμιότυπο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου στον αέρα του «Deal», όταν ο Γιώργος Θαναηλάκης, αποκάλυψε το παρατσούκλι που του είχε χάρισαν οι φίλοι του όταν ήταν παιδί.

Η συζήτηση ξεκίνησε όταν ο παρουσιαστής ζήτησε από μία παίκτρια του αποκαλύψει αν η ίδια έχει κάποιο χαρακτηριστικό όνομα που να την ξεχωρίζει, ενώ αμέσως μετά ρώτησε και την Κάτια Αναγνωστοπούλου, τη δικηγόρο του παιχνιδιού.

Όπως ανέφερε εκείνη χαρακτηριστικά, θα αποκάλυπτε το δικό της μόνο αν το έκανε με τη σειρά του και ο Γιώργος Θαναηλάκης: «Έχω παρατσούκλι. Θα σου πω αλλά θα μου πεις και το δικό σου. Ο πατέρας μου από μικρή με φώναζε αλεπού».

Με τη σειρά του ο παρουσιαστής, τηρώντας το λόγο του, αποκάλυψε ότι μικρός είχε το παρατσούκλι: «μπόμπος ο δυναμίτης» και αμέσως έσπευσε να εξηγήσει γελώντας:

«Με κάνατε και το είπα τώρα… τι να κάνω. Γιατί ήμουν ευτραφής πιτσιρικάς, αλλά πάρα πολύ ευκίνητος και επειδή δεν καταλάβαινα… Παίζαμε μπάλα στη γειτονιά, έπεφτα κάτω, γόνατα, πάνω σε αυτοκίνητα… Δεν καταλάβαινα τίποτα με βγάλανε «μπόμπος ο δυναμίτης. Τι να κάνω; Το αποκαλύψαμε και αυτό!».

