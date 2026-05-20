Η ξεχωριστή ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τη την «Ημέρα Ανθρώπινου Δυναμικού» με ταινίες και ατάκες που άφησαν εποχή.

Μία ιδιαίτερη και άκρως νοσταλγική ανάρτηση έκανε η εταιρεία παραγωγής της Φίνος Φιλμ την Τετάρτη 20 Μαΐου, προκειμένου να γιορτάσει με τον δικό της τρόπο την «Ημέρα Ανθρώπινου Δυναμικού».

Στην σχετική δημοσίευση του Instagram συμπεριλήφθηκαν στιγμιότυπα από γνωστές ασπρόμαυρες – και όχι μόνο – ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου με πρωταγωνιστές που άφησαν το δικό τους στίγμα στη σκηνή και την οθόνη.

Ανάμεσά τους, ο Λάμπρος Κωνσταντάρα, ο Στάθης Ψάλτης, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Κώστας Βουτσάς και η Τζένη Καρέζη.

Στην λεζάντα η Φίνος Φιλμ, αναφέρει: «Σε κάθε δουλειά - όπως και σε κάθε ταινία - κάποιος πρέπει να κρατά το καστ σε ισορροπία. Χρόνια πολλά στους εργαζόμενους και τους… προσωπάρχες τους!».