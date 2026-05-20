Σε δέκα μέρες από σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η εκπομπή του Κώστα Τσουρού στο ΣΚΑΙ, «Το ‘χουμε», καθώς οδηγείται σε πρόωρο τέλος.
Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του «Breakfast@Star», οι συντελεστές τις εκπομπής γνώριζαν μερικές ημέρες νωρίτερα για την πρόωρη λήξη του πρότζεκτ.
Λίγες ώρες μετά από όταν η είδηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας, ο Κώστας Τσουρός, ξεκίνησε την εκπομπή του με ένα πλατύ χαμόγελο, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ μαζί μας… Όλα καλά δεν έχουμε υπάρξει ποτέ καλύτερα…».
{https://exchange.glomex.com/video/v-diniofimarzd?integrationId=40599y14juihe6ly}
Παρ’ όλα αυτά, κατά το κλείσιμο της εκπομπής, ο παρουσιαστής μίλησε στους συνεργάτες και τους τηλεθεατές εμφανώς συγκινημένος, δηλώνοντας: «Επανήλθατε! Βλέπετε τους τίτλους τέλους. Θα σας χαιρετήσουμε προς το παρόν. Θα τα ξανά πούμε αύριο, στις 16:00. Περάσατε καλά…; Θα μου λείψουν όλα αυτά».
{https://exchange.glomex.com/video/v-dinkrrp0aaax?integrationId=40599y14juihe6ly}