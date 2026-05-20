Η HELLENiQ ENERGY εμφανίζεται καθησυχαστική απέναντι στις ανησυχίες που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, διαβεβαιώνοντας ότι δεν αναμένονται προβλήματα στον εφοδιασμό καυσίμων της ελληνικής αγοράς. Όπως ανέφερε η HELLENiQ ENERGY στο Bloomberg, η εγχώρια ζήτηση καλύπτεται πλήρως, ενώ παράλληλα ενισχύονται τα αποθέματα ασφαλείας ενόψει της αυξημένης καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου.

«Από την πλευρά μας, η ζήτηση καλύπτεται και αυξάνουμε τα αποθέματα για λόγους ασφαλείας», σημείωσε χαρακτηριστικά η εταιρεία, στην οποία το ελληνικό Δημόσιο διατηρεί ποσοστό 31,2%.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των επιπτώσεων από τη γεωπολιτική κρίση, η HELLENiQ ENERGY προχώρησε ήδη κατά το δεύτερο τρίμηνο στην αντικατάσταση ποσοτήτων πετρελαίου που προέρχονταν από το Ιράκ, στρεφόμενη κυρίως σε προμήθειες από τον Ατλαντικό και άλλες διεθνείς αγορές. Η HELLENiQ ENERGY ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική αυτή θα συνεχιστεί για το υπόλοιπο του τριμήνου και για όσο διάστημα διατηρούνται οι συνθήκες αστάθειας.

Μεταξύ των εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού που εξετάζει η HELLENiQ ENERGY περιλαμβάνονται παραγωγές από τη Βόρεια Θάλασσα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες αμερικανικές ποιότητες αργού πετρελαίου.

Παράλληλα, η HELLENiQ ENERGY υπογραμμίζει ότι διαθέτει πλεόνασμα παραγωγής σε βασικά προϊόντα διύλισης, όπως diesel, βενζίνη, νάφθα και αεροπορικά καύσιμα, τα οποία αποτελούν και τα βασικά εξαγώγιμα προϊόντα της. «Ακόμη και στην κορύφωση της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου δεν προβλέπουμε προβλήματα εφοδιασμού», τονίζει η HELLENiQ ENERGY.

Σημαντικό μέρος της παραγωγής της HELLENiQ ENERGY κατευθύνεται στις αγορές της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, με τις εξαγωγές να παραμένουν στο πρώτο τρίμηνο κοντά στο 50% των συνολικών πωλήσεων.

Σύμφωνα με τη HELLENiQ ENERGY, η ζήτηση κινείται προς το παρόν εντός των συνήθων εποχικών προτύπων, ενώ στόχος παραμένει η αξιοποίηση της αυξημένης παραγωγικής δυναμικότητας ώστε να περιοριστούν οι ελλείψεις που έχουν δημιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή λόγω της κρίσης.

