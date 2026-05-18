Οι ταξιδιώτες στρέφονται στα σιδηροδρομικά ταξίδια ενώ προτιμούν προορισμούς στη νότια Ευρώπη, όπως η Ελλάδα, η Γαλλία και η Ισπανία.

Η κρίση στα καύσιμα αεροσκαφών στην Ευρώπη απειλεί τη θερινή τουριστική περίοδο, με τους ταξιδιώτες να επιλέγουν για τις φετινές διακοπές τους πιο κοντινούς προορισμούς, ώστε να εξοικονομήσουν χρήματα και να αποφύγουν τυχόν διαταραχές στις πτήσεις.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν δεχθεί σοβαρό πλήγμα μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς βρίσκονται αντιμέτωπες με εκτίναξη του ενεργειακού κόστους και ελλείψεις σε καύσιμα αεροσκαφών, ενώ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά. Η Ευρώπη καλύπτει συνήθως το 75% των αναγκών της σε κηροζίνη μέσω εισαγωγών από τη Μέση Ανατολή.

Μέχρι τα τέλη Μαρτίου οι τιμές των καυσίμων αεροσκαφών είχαν αυξηθεί κατά 103% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών (IATA).

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, προειδοποίησε τον Απρίλιο ότι η Ευρώπη απείχε μόλις λίγες εβδομάδες από το να εξαντλήσει τα αποθέματα σε καύσιμα αεροσκαφών, αν δεν εξασφάλιζε εναλλακτικές πηγές εισαγωγών.

Καθώς τα καύσιμα αντιστοιχούν περίπου στο 20% έως 40% του λειτουργικού κόστους μιας αεροπορικής εταιρείας, πολλές επιχειρούν να μετακυλίσουν το κόστος στους επιβάτες, αυξάνοντας τις τιμές των εισιτηρίων ενώ παράλληλα καταργούν μη κερδοφόρα δρομολόγια. Η γερμανική Lufthansa, η σκανδιναβική SAS και η Air France-KLM είναι μεταξύ των εταιρειών που μειώνουν πτήσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι Βρετανοί στρέφονται (και) προς την Ελλάδα

Βρετανοί ταξιδιώτες στρέφονται πλέον στη νότια Ευρώπη (Γαλλία, Ισπανία και Ελλάδα), ενώ εξετάζουν και εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, όπως το τρένο, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν αυξάνει το ρίσκο των αεροπορικών ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων.

«Νομίζω ότι η τάση που θα δούμε αυτό το καλοκαίρι στην Ευρώπη είναι ότι ο κόσμος θα αρχίσει να κάνει διακοπές στη χώρα του», δήλωσε τον Απρίλιο στο CNBC ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι.

«Πιστεύω ότι όλο και περισσότεροι θα επιλέγουν Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και θα αποφεύγουν τη Μέση Ανατολή ή τα υπερατλαντικά ταξίδια… Βλέπουμε ήδη μετατόπιση από τους μακρινούς προορισμούς προς πιο σύντομες πτήσεις», είχε πει.

Ενισχύονται τα ταξίδια με τρένο

Τα εισιτήρια της Eurostar προς τη Γαλλία που αγοράστηκαν από Βρετανούς αυξήθηκαν κατά 42% τον Απρίλιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και κατά 25% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας κρατήσεων TrainPal.

Τα δεδομένα δείχνουν επίσης σημαντική αύξηση στα ταξίδια με τρένο στην Ευρώπη: οι πωλήσεις εισιτηρίων για τρένα στη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 98%, στην Ισπανία κατά 61% και στην Ιταλία κατά 92%.

«Δεν προκαλεί έκπληξη ότι η συζήτηση γύρω από τις ελλείψεις αεροπορικών καυσίμων οδηγεί σε αύξηση των κρατήσεων στη Eurostar και γενικά στα σιδηροδρομικά ταξίδια στην Ευρώπη για τους Βρετανούς ταξιδιώτες», δήλωσε ο Αλβάρο Ουνγκουρεάν, εμπορικός διευθυντής της TrainPal στην Ευρώπη.

«Ευτυχώς, το τρένο εξακολουθεί να καθιστά την ηπειρωτική Ευρώπη προσβάσιμη για τους Βρετανούς αυτό το καλοκαίρι, και ενθαρρύνουμε όσους ανησυχούν για ακυρώσεις πτήσεων ή διεθνείς αναταράξεις να εξετάσουν το τρένο ως εναλλακτική», πρόσθεσε.

Οι αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από τους σιδηροδρόμους αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με έρευνα της Allianz Trade.

Η έρευνα προειδοποιεί ότι η Ευρώπη είναι μία από τις «πιο εκτεθειμένες περιοχές» στην κρίση των καυσίμων αεροσκαφών, καθώς παράγει μόλις το 50% της κηροζίνης που χρειάζεται.

Μεταξύ 2014 και 2024, οι σιδηρόδρομοι μετέφεραν 81,2 δισεκατομμύρια επιβάτες, έναντι 8,9 δισεκατομμυρίων που μετακινήθηκαν αεροπορικώς, σύμφωνα με την Allianz.

«Παράγοντες που ενισχύουν αυτή τη μεταστροφή είναι οι ακριβότερες αεροπορικές πτήσεις αλλά και οι υψηλές τιμές της βενζίνης», δήλωσε ο επικεφαλής εταιρικών ερευνών της Allianz, Άνο Κουχανατάν.

Όπως σημείωσε, οι Βρετανοί συνήθως ταξιδεύουν οδικώς προς τη Γαλλία και άλλους κοντινούς ευρωπαϊκούς προορισμούς όταν το diesel είναι φθηνό και οικονομικότερο από το τρένο.

«Ωστόσο τώρα, με τις τιμές των καυσίμων υψηλά, ίσως υπάρξει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον για ταξίδια με τρένο», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι οι πιθανές ακυρώσεις πτήσεων επηρεάζουν σημαντικά τις επιλογές των ταξιδιωτών.

«Αν αποφασίσεις να ταξιδέψεις στο εξωτερικό και ακυρωθεί η πτήση επιστροφής σου, ουσιαστικά μένεις μόνος σου, εγκλωβισμένος πιθανότατα σε ξένη χώρα και πρέπει να εξασφαλίσεις διαμονή. Όλα αυτά επηρεάζουν τις αποφάσεις του κόσμου».

Κρατήσεις τελευταίας στιγμής (και) στην Ελλάδα

Ο τουριστικός όμιλος TUI ανέφερε έντονη τάση για κρατήσεις τελευταίας στιγμής προς χώρες της δυτικής Μεσογείου, με την Ισπανία, τις Βαλεαρίδες και Κανάριες Νήσους και την Ελλάδα να αναδεικνύονται οι δημοφιλέστεροι προορισμοί το φετινό καλοκαίρι.

Παράλληλα, οι δείκτες κρατήσεων δείχνουν ετήσια αύξηση 32% για την Ισπανία και 20% για Ιταλία, Ελλάδα και Πορτογαλία, σύμφωνα με την Allianz.

Ο Κουχανατάν εξήγησε ότι οι Βρετανοί ταξιδιώτες ιστορικά προτιμούν τη νότια Ευρώπη και ότι ο πόλεμος με το Ιράν «ενισχύει» αυτή την τάση.

«Θα επηρεαστούν τα μακρινά ταξίδια προς την Ασία και ίσως τη Λατινική Αμερική», σημείωσε.

Ο Στίβεν Φέρλονγκ, αναλυτής μεταφορών και logistics στην Davies, δήλωσε στο CNBC ότι οι ταξιδιώτες ενδέχεται να επιλέξουν διακοπές πιο κοντά στο σπίτι τους, όσο συνεχίζεται η αβεβαιότητα.

«Πιθανόν να δούμε βραχυπρόθεσμα αυξημένη ζήτηση για διακοπές πιο κοντά στην πατρίδα, όπως Ισπανία, Πορτογαλία και Γαλλία, αντί για την ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε.

Με πληροφορίες από CNBC