Η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη συμμετείχε στο 1ο Συνέδριο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Αθήνα με θέμα «Καινοτόμες Πρακτικές και “Έξυπνες” Λύσεις», όπου μίλησε για τον ρόλο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και τις πολιτικές που εφαρμόζονται για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.

Κατά τη συμμετοχή της σε πάνελ με τίτλο «Βιώσιμος τουρισμός και τοπικές κοινωνίες», η Υπουργός υπογράμμισε ότι η Αθήνα έχει εξελιχθεί σε δυναμικό city break προορισμό, κάτι που συνδέεται –όπως ανέφερε– με την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης, την αύξηση των επενδύσεων και τη βελτίωση των υποδομών.

Στο ίδιο πάνελ συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και η Πρόεδρος του ΙΤΕΠ Χριστίνα Τετράδη, ενώ τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τάκης.

Η κα Κεφαλογιάννη ανέδειξε τη σημασία της ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης με όρους βιωσιμότητας, επισημαίνοντας ότι ο τουρισμός πρέπει να στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και να προστατεύει τους προορισμούς. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, στο νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό και στις παρεμβάσεις που αφορούν την ασφάλεια και τη λειτουργία της αγοράς ακινήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη διαχείριση του υπερτουρισμού, τονίζοντας την ανάγκη τεκμηριωμένου σχεδιασμού και κατηγοριοποίησης των περιοχών με βάση την τουριστική ένταση, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη κατανομή των επισκεπτών σε όλη τη χώρα και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πολιτική για βιώσιμο και ανθεκτικό τουρισμό

«Στόχος μας είναι το όφελος του ελληνικού τουρισμού να διαχέεται δίκαια και ανταποδοτικά σε ολόκληρη την Ελλάδα» τόνισε η Υπουργός Τουρισμού στην παρέμβασή της.

Επίσης, υπογράμμισε ότι ένας προορισμός είναι πραγματικά ελκυστικός όταν είναι πρωτίστως βιώσιμος για τους κατοίκους του, τονίζοντας ότι η ποιότητα ζωής των πολιτών συνδέεται άμεσα με την ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας.

Αναφερόμενη στη συζήτηση γύρω από τον "υπερτουρισμό", τόνισε ότι απαιτείται τεκμηριωμένη προσέγγιση με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των τουριστικών ροών και την ενίσχυση των υποδομών.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, το οποίο χαρακτήρισε κρίσιμο εργαλείο για έναν οργανωμένο και βιώσιμο χωρικό σχεδιασμό, με βάση τις πραγματικές δυνατότητες κάθε περιοχής.

Τόνισε ότι στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η χωρική και χρονική κατανομή της επισκεψιμότητας σε ολόκληρη την επικράτεια, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η Υπουργός υπογράμμισε, επίσης, ότι κομβικό στοιχείο αυτής της πολιτικής αποτελεί η κατηγοριοποίηση των περιοχών με βάση την ένταση του τουριστικού φαινομένου, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των τουριστικών κλινών σε σχέση με την έκταση και τον μόνιμο πληθυσμό κάθε Δημοτικής Ενότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κανόνες και οι περιορισμοί που εισάγονται αποσκοπούν στην προστασία των ήδη ανεπτυγμένων προορισμών και, παράλληλα, στην ανάδειξη λιγότερο γνωστών περιοχών με αναπτυξιακές δυνατότητες.

Η κα Κεφαλογιάννη στάθηκε ακόμα στη σημασία της αξιοποίησης και επαναχρησιμοποίησης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, σημειώνοντας ότι ο τουρισμός συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της εικόνας της πόλης, την αύξηση των επενδύσεων και τη βελτίωση των υποδομών.

Σχετικά με το τέλος ανθεκτικότητας, η Υπουργός τόνισε ότι είναι σημαντικό να επιστρέφει ουσιαστικά στις τοπικές κοινωνίες, όπως ήδη συμβαίνει με το τέλος κρουαζιέρας που συμβάλλει στη διαχείριση των τουριστικών ροών και στην ενίσχυση των δήμων.

Η κα Κεφαλογιάννη έδωσε, παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, ιδίως του ορεινού τουρισμού, σημειώνοντας ότι η αντιμετώπιση της εποχικότητας παραμένει βασική πρόκληση για τον ελληνικό τουρισμό. Στόχος του Υπουργείου είναι η ενίσχυση της δραστηριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μέσα από σύγχρονες υποδομές και βιώσιμες πρακτικές.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι ο επισκέπτης του μέλλοντος θα δίνει ολοένα μεγαλύτερη σημασία στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός προορισμού και στις πολιτικές βιωσιμότητας που αυτός εφαρμόζει.