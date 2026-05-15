Όσο οι ώρες περνάνε όλο και πιο πολύ πλησιάζει η μεγάλη ώρα για τον τελικό της Eurovision 2026.

Ο Akylas είναι ο φετινός εκπρόσωπος της Ελλάδας για τη Eurovision 2026 και από την πρώτη στιγμή κατάφερε να ξεχωρίσει με το «Ferto», τις χορευτικές του ικανότητες και την ενέργειά του.

Πάνω σε όλον αυτό τον ενθουσιασμό, δημιουργήθηκαν μία σειρά από memes που άλλα δείχνουν τον τραγουδιστή να πέφτει από το πατίνι του στη σκηνή και άλλα φέρνουν το τραγούδι του στην καθημερινότητα.

Μία τέτοια στιγμή ήταν και όταν δημιουργήθηκαν από τη σελίδα «ancientmemes» στο Instagram τα memes με το «Ferto» και τα ζώδια.

Ως γνωστών, κάθε ζώδιο έχει ένα δικό του ξεχωριστό χαρακτηριστικό που τα κάνει να διαφέρει, όμως πώς θα έμοιαζε η αστεία και ίσως… ρεαλιστική εκδοχή τους;

Το «Ferto», θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα τραγούδι με διπλό συμβολισμό. Από τη μία αναφέρεται στα πλούτη, τα χρήματα και τα όσα δεν μπορεί κάποιος να αποκτήσει και από την άλλη ο Akylas προσπαθεί να κατακτήσει όσα περισσότερα γίνεται για να φροντίσει την μητέρα του.

Πρόκειται για ένα τραγούδι με έντονο ρυθμό και δυνατά συγκινησιακά κομμάτια.

Το χιουμοριστικό ερώτημα όμως που προκύπτει είναι ένα: Σε τι λένε «Ferto» τα ζώδια;

Ο Κριός, είναι ένα από τα ζώδια που δεν αφήνει τίποτα να «πέσει κάτω», οπότε πάντα είναι μία καλή ευκαιρία για… καβγά. Από την άλλη, ο Ταύρος, αγαπά το φαί και ένα γεμάτο τραπέζι, οπότε το μενού της ταβέρνας δεν είναι ποτέ περιττό.

Ο κοινωνικός Δίδυμος δεν χάνει ευκαιρία από το να βρεθεί μέσα σε μία παρέα! Μάλλον, αγαπά το κουτσομπολιό και την κουβέντα με φίλους, οπότε δεν λέει ποτέ «όχι» στις συζητήσεις.

Ο Καρκίνος, το συναισθηματικό παιδί, μάλλον αγαπάει το παρελθόν περισσότερο από το παρόν, μαζί με το… δράμα. Ο κυρίαρχος Λέων, γνωρίζει πάντα περισσότερα από τους άλλους, οπότε οποιαδήποτε μορφή εξουσίας… του ανήκει. Ακόμη και για το κανάλι της τηλεόρασης.

Ίσως η μητρική φιγούρα του Παρθένου να θέλει να «αγκαλιάσει» τα λάθη των άλλων και να τα διορθώσει ο ίδιος. Ο Ζυγός, αν και προσπαθεί να τα έχει όλα ισορροπημένα, συχνά χάνεται στις πολλές επιλογές. Έτσι, αναποφάσιστος παραμένει ανάμεσα σε δύο ίδια παπούτσια.

Ο Σκορπιός που δεν σταματά να σκέφτεται ποτέ και θέλει να έχει πάντα τον έλεγχο και ο Τοξότης που δεν λέει ποτέ «όχι» σε μία νέα περιπέτεια, ακόμη και αν το αεροπορικό εισιτήριο είναι χωρίς επιστροφή.

Ο καριερίστας Αιγόκερως δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του, οπότε κάθε μορφής έλεγχος είναι αποδεκτός. Ο Υδροχόος ωστόσο, αγαπά τη δράση και τα ακραία σενάρια. Τέλος, ο ονειροπόλος Ιχθύς οικειοποιείται το πρόβλημα του φίλου και το κάνει δικό του με απώτερο σκοπό να βοηθήσει.

