Ισχυρές απώλειες κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών στη σημερινή συνεδρίαση, με τις τραπεζικές μετοχές να οδηγούν την αγορά χαμηλότερα και τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στο χαμηλό ημέρας.

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.246,82 μονάδες με πτώση 2,26%. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 240,62 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση, με περίπου 30,9 εκατ. ευρώ να αφορούν πακέτα συναλλαγών. Ο όγκος συναλλαγών έφτασε τα 32,54 εκατ. τεμάχια. Στο σύνολο της αγοράς, 34 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 88 σημείωσαν πτώση και 77 παρέμειναν αμετάβλητες, αποτυπώνοντας την ευρεία επικράτηση των πωλητών στη σημερινή συνεδρίαση.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 3,52% στις 2.536,60 μονάδες. Η Eurobank έκλεισε στα 3,72 ευρώ με πτώση 4,79%, η Πειραιώς στα 8,30 ευρώ με -4,09%, η Alpha Bank στα 3,57 ευρώ με απώλειες 3,88% και η Εθνική Τράπεζα στα 13,80 ευρώ με -3,63%. Αντίθετα, η Optima Bank διαφοροποιήθηκε θετικά με άνοδο 1,6% στα 10,16 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Κύπρου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη.

Ο FTSE 25 της υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 2,39% στις 5.695,09 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM σημείωσε ηπιότερη πτώση 0,51% στις 2.971,40 μονάδες.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η ΔΕΗ έκλεισε στα 19,75 ευρώ με πτώση 2,81%, η Cenergy στα 25,02 ευρώ με -4,14%, η Βιοχάλκο στα 18,64 ευρώ με -2,51% και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με απώλειες 2,23%. Αρνητικά κινήθηκαν επίσης η Metlen (-2,11%), η Allwyn (-1,57%), η Titan (-2,93%) και η Coca-Cola HBC (-1,86%).

Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχώρισε ο ΟΤΕ, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 1,95% και έκλεισε στα 18,86 ευρώ, ενώ θετικό πρόσημο διατήρησαν η Helleniq Energy με +1,23%, η Motor Oil με +0,45% και η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ με άνοδο 2,19% στα 5,59 ευρώ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ υποχώρησε κατά 4,01% στα 3,23 ευρώ, ενώ ανοδικά κινήθηκαν η Κρι Κρι με +2,04% στα 25 ευρώ και η Ideal με +1,34% στα 6,83 ευρώ.

