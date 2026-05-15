Την Τετάρτη 20/5 δεν θα μεταδοθεί επεισόδιο «Grand Hotel» λόγω ποδοσφαιρικού αγώνα.

Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια του «Grand Hotel».

Δευτέρα 18 Μαΐου – Επεισόδιο 118

Ο Άρης, έχοντας μάθει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι δικό του το παιδί της Αλίκης, καθώς ο ίδιος δεν μπορεί να κάνει παιδιά, κλείνεται μουδιασμένος στον εαυτό του και απομακρύνεται από την Θάλεια, χωρίς να της πει τίποτα.

Βασανίζεται από θλίψη, αλλά και θυμό προς τους γονείς του που του έκρυψαν μία τόσο σημαντική αλήθεια… Η Θάλεια καταφεύγει στην Αλίκη και εκείνη αναγκάζεται να της πει την αλήθεια.

Ο Χαραλάμπης, καχύποπτος με την πρόταση του Ιάσονα, συμβουλεύεται την Φρίντα, η οποία, με τη σειρά της, ρωτά τον Αλέξανδρο και την Σοφία… Η Κυβέλη με τον Ρήγα πιέζουν τον Χατζημήτρο για το εργοστάσιο. Η Μελίνα και ο Μάρκος δεν μπορούν να κρατηθούν μακριά ο ένας από τον άλλον και πέφτουν σε λάθη.

Η κρυφή τους σχέση θα γίνει αντιληπτή τόσο από τον Νώντα όσο και από τον Ρήγα και αυτό θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα… Ο Ευτύχης γίνεται έξαλλος με την Σουμέλα για το γάμο της με τον Βλαδίμηρο, ενώ όλοι παραξενεύονται με την συμπεριφορά της Αγγέλας.

Ο Νικόλας ανησυχεί για τη μητέρα του, αλλά εκείνη, θέλοντας να τον προστατεύσει, τον καθησυχάζει χωρίς να του πει την αλήθεια που κρύβει. Όμως το σοκ του θα είναι μεγαλύτερο, όταν τη βρει νεκρή στο δωμάτιό της…

Τρίτη 19 Μαΐου – Επεισόδιο 119

Ο θάνατος της Αγγέλας συγκλονίζει την Αλίκη και τον Πέτρο, που στέκονται στο πλευρό του απαρηγόρητου Νικόλα, προσπαθώντας να τον στηρίξουν στο βαρύ πένθος του.

Η Κυβέλη, μαθαίνοντας τον ξαφνικό χαμό της, καταρρέει και αυτή, ομολογώντας το μίσος που κουβαλούσε μια ζωή για τη γυναίκα που της έκλεψε τον άντρα, αλλά και την αλήθεια που δεν ήθελε να δει, φτάνοντας σε μια απρόσμενη στιγμή λύτρωσης.

Ο Χρόνης, συντετριμμένος και αυτός, φτάνει στο ξενοδοχείο κρατώντας δύο γράμματα που δίνουν απαντήσεις για το τι πραγματικά συνέβαινε στη ζωή της λίγο πριν το τέλος.

Ο Άρης μιλά ανοιχτά στη Θάλεια για την απόφασή του να απομακρυνθεί, θεωρώντας πως δεν μπορεί να της προσφέρει μια «κανονική» ζωή. Εκείνη επιμένει να μείνει στο πλευρό του, όμως η στάση του την αφήνει μετέωρη.

Ο Νώντας δίνει διορία στον Μάρκο να πει ο ίδιος στον Χατζημήτρο την αλήθεια για τη σχέση του με τη Μελίνα, όμως ο αγώνας για επιβίωση δεν αφήνει κανέναν να τηρήσει την υπόσχεσή του, οδηγώντας ανεξέλεγκτα τα γεγονότα σε ένα τραγικό τέλος.

Τετάρτη 20 Μαΐου

