Ο 30χρονος υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση.

Στη φυλακή αναμένεται να οδηγηθεί ένας 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στη Σκιάθο, μετά την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών να κριθεί προφυλακιστέος.

Ο νεαρός είναι γιος 68χρονου, που έχει ήδη προφυλακιστεί για την ίδια υπόθεση. Σύμφωνα με τις Αρχές, το μεσημέρι της Κυριακής 3 Μαΐου παρέλαβε από σκάφος στη Σκιάθο δύο χειραποσκευές, μέσα στις οποίες εντοπίστηκαν συνολικά 13,3 κιλά χασίς.

Πατέρας και γιος είχαν απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή 8 Μαΐου. Τότε, ο 68χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος, ωστόσο για τον 30χρονο υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακριτή και εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να αφεθεί προσωρινά σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Τελικά, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών αποφάσισε την προφυλάκιση και του 30χρονου, ο οποίος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, συνελήφθη, χθες (14/05) το απόγευμα στην Σκιάθο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου, ένας 30χρονος ημεδαπός άνδρας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Βόλου, για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Σημειώνεται ότι ο 68χρονος ισχυρίστηκε στην απολογία του στον ανακριτή ότι πήγε στο σκάφος να παραλάβει τα ναρκωτικά, μετά από υπόδειξη άλλου ατόμου και θα έπαιρνε ως αντάλλαγμα ποσότητα 400 γραμ. για προσωπική του χρήση, ενώ ο 30χρονος, γιός του, υποστήριξε ότι δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση.