Ένα βίντεο γεμάτο νοσταλγία με μερικές από τις ελληνικές εμφανίσεις που ξεχώρισαν στη σκηνή της Eurovision.

Λίγες ώρες έχουν απομείνει μέχρι τη στιγμή που ο Akylas θα βρεθεί στη μεγάλη σκηνή της Eurovision 2026 για τον πολύ αναμενόμενο τελικό του 70ού διαγωνισμού Τραγουδιού.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης εκπροσωπεί τη χώρα με το τραγούδι «Ferto» που φαίνεται να έχει αγαπηθεί τόσο από την Ελλάδα – όσο και από την Ευρώπη, με πολλούς φαν να χορεύουν και να τραγουδούν στο ρυθμό του Akyla μέσα και έξω από το στάδιο.

Ωστόσο, η Ελλάδα, έχει σημειώσει μία μακρά πορεία στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό τραγουδιού, με την είσοδό της να πραγματοποιείται το 1974 και τη θρυλική Μαρινέλλα που ερμήνευσε το «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τ’ αγόρι μου».

Από την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή σκηνή βέβαια, έχουν περάσει και μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας. Ανάμεσά τους η Άννα Βίσση, ο Σάκης Ρουβάς, η Καλομοίρα και η Έλενα Παπαρίζου που χάρισε την πρώτη και μοναδική – μέχρι στιγμής – νίκη στη χώρα με το τραγούδι της «My number one», το 2005.

Σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια, ο Σάκης Ρουβάς ανέβηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας και χορεύοντας στους ρυθμούς του «Shake it», φτάνοντας πολύ κοντά στην κορυφή, κατακτώντας την τρίτη θέση.

Το 2009 επέστρεψε με το «This is our night» βάζοντας την Ελλάδα στην δεκάδα, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Το 2013 ο Αγάθωνας Ιακωβίδης με τους Κόζα Μόστρα, παρουσίασαν μία ιδιαίτερη, ρεμπέτικη πρόταση στη μουσική σκηνή της Eurovision κερδίζοντας την έβδομη θέση.

Η Άννα Βίσση, είναι ένα από τα ονόματα που έχουν ταξιδέψει στη Eurovision δύο φορές. Η πρώτη ήταν το 1980 και το 2005 επέστρεψε στη σκηνή του ΟΑΚΑ με το «Everything». Το 1991, η Σοφία Βόσσου κατέκτησε την 13η θέση με το αξέχαστο «Θα ‘ναι σαν να μπαίνει η άνοιξη».

Η Καλομοίρα, κατάφερε να χαρίσει στην Ελλάδα την τρίτη θέση σε μία σκηνική παρουσία γεμάτη κέφι και χορό. Και το 2002, ο Μιχάλης Ρακιτζής κατάφερε να αφήσει το δικό του στίγμα στη μουσική σκηνή του ευρωπαϊκού διαγωνισμού με το «S.A.G.A.P.O».

Τέλος, η Κλαυδία, πέρσι, συνεπήρε το κοινό με τη φωνή της, ερμηνεύοντας την «Αστερομάτα» και χαρίζοντας στην χώρα την έκτη θέση.

Φέτος, η Ελλάδα, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί, με την αυλαία του τελικού να ανοίγει αύριο, Σάββατο 16 Μαΐου στη Βιέννη.