Η εκπρόσωπος της Λετονίας απαθανάτισε το γιο της να τραγουδάει το «Ferto» του Akyla.

Η Ατβάρα, η εκπρόσωπος της Λετονίας για τη Eurovision 2026, μαζί με το μικρό της γιο φαίνεται να στηρίζουν τον Akyla και το «Ferto» με το παιδί να γίνεται σύντομα viral στο διαδίκτυο.

Λίγες ώρες πριν από το μεγάλο τελικό στη Βιέννη το στιγμιότυπο κατακλύζει τα social media με τον μικρό να δείχνει σαφέστατα την προτίμησή του στην Ελληνική συμμέτοχη.

Το σχετικό απόσπασμα που αναρτήθηκε και προβλήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 15 Μαΐου στον αέρα του Live News, απεικονίζει την Ατβάρα με τον μικρό της να βρίσκονται μέσα στο αμάξι και χορεύουν στους ρυθμούς του Akyla. Μία στιγμή μάλιστα είναι ιδιαίτερα συγκινητική όταν το παιδί προσπαθεί να τραγουδήσει και τους υπόλοιπους στίχους του τραγουδιού, εκτός από το «Ferto».

