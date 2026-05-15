Η τραγουδίστρια μίλησε για τους γονείς της.

Η Μαντώ παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη Eurovision, αλλά και τη δύσκολη απώλεια των γονιών της.

Στο σχετικό απόσπασμα που προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευή 15 Μαΐου, η τραγουδίστρια, αναφέρθηκε στον διαγωνισμό τραγουδιού, υποστηρίζοντας τον Akyla και το «Fertο».

Συγκεκριμένα, απάντησε στο ερώτημα σχετικά με το γεγονός ότι σχεδόν σε όλες τις συνεντεύξεις της δέχεται ερωτήσεις σχετικά με τη δική της συμμετοχή στη Eurovision το 2003: «Γενικά στις συνεντεύξεις, λίγο ή πολύ, λέμε τα ίδια πράγματα αλλά το κοινό, κάθε φορά, είναι άλλο. Οπότε, όταν με ρωτούν για την Eurovision, εξιστορώ ακριβώς αυτό το οποίο με ρωτάνε γιατί είναι και αυτό κομμάτι της δουλειάς, δεν βαριέμαι ποτέ να το κάνω».

Και συνέχισε: «Με το Ferto του Ακύλα πιστεύω ότι θα είμαστε στην πεντάδα, όχι απλά στη δεκάδα, της Eurovision. Δεν θα τολμήσω να πω ότι θα βγούμε πρώτοι γιατί δεν θέλω να ‘χει αυτό το βάρος ο καημένος, ότι περιμένουμε απ’ αυτόν να βγει οπωσδήποτε πρώτος. Τον αγαπάμε ό,τι κι αν βγει».

Κλείνοντας δεν δίστασε να αναφερθεί στην δύσκολη περίοδο όταν είχε χάσει τους γονείς της: «Όταν έχασα τους γονείς μου, έχασα τον εαυτό μου. Ένιωσα σαν να ξεριζώθηκα. Για έναν χρόνο δεν επικοινωνούσα πολύ καλά με το περιβάλλον. Θες να μιλήσεις με την μαμά σου, με τον μπαμπά σου και δεν μπορείς. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για έναν άνθρωπο».

