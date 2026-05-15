Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν γνώριζαν αν αυτή η αναστολή της ανάπτυξης στρατευμάτων στην Πολωνία είναι μέρος των ανακοινώσεων που έχει κάνει ήδη ο Τραμπ για μείωση μείωση του στρατού των ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Το Πεντάγωνο αποσύρει χιλιάδες στρατεύματα από την Ευρώπη, ακυρώνοντας για αρχή την ανάπτυξή τους σε Πολωνία και Γερμανία, αντί να επιστρέψει δυνάμεις που ήδη βρίσκονται στις χώρες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο AP, ότι 4.000 στρατιώτες από την 2η Ομάδα Μάχης Τεθωρακισμένων Ταξιαρχίας, 1η Μεραρχία Ιππικού του Στρατού δεν είναι πλέον καθ' οδόν προς την Πολωνία αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα μειώσει τις αμερικανικές δυνάμεις μόνο στη Γερμανία.

Η αιφνιδιαστική απόφαση του Πενταγώνου προκάλεσε ερωτήματα και επικρίσεις τόσο στη Βαρσοβία όσο και στην Ουάσινγκτον. Δύο αξιωματούχοι δήλωσαν στο Associated Press ότι οι αναπτύξεις ακυρώθηκαν αφού ο υπουργός πολέμου Πιτ Χέγσεθ υπέγραψε ένα υπόμνημα που έδινε εντολή στους Αρχηγούς του Γενικού Επιτελείου να μετακινήσουν μια ομάδα μάχης ταξιαρχίας εκτός Ευρώπης. Ένας από αυτούς είπε ότι η επιλογή της μονάδας ήταν στα χέρια της ηγεσίας των στρατιωτικών.

Εκτός από την ομάδα μάχης του Στρατού που εδρεύει στο Φορτ Χουντ του Τέξας, το υπόμνημα οδήγησε επίσης στην ακύρωση μιας επερχόμενης ανάπτυξης στη Γερμανία ενός τάγματος εκπαιδευμένου στην βολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, σύμφωνα με τους δύο αξιωματούχους που επικαλείται το AP.

Την ίδια ώρα τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι αλλαγές ήταν μέρος μιας προσπάθειας συμμόρφωσης με μια προεδρική εντολή που εκδόθηκε στις αρχές Μαΐου για μείωση του αριθμού των στρατευμάτων στην Ευρώπη κατά περίπου 5.000. Η συλλογιστική ωστόσο δεν φαίνεται να έχει επικοινωνηθεί καλά, καθώς άλλοι αξιωματούχοι με έδρα την Ευρώπη δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν αν η αναστολή της ανάπτυξης στην Πολωνία ήταν μέρος της προηγουμένως ανακοινωθείσας μείωσης.

Ο Τραμπ και το Πεντάγωνο έχουν δηλώσει τις τελευταίες εβδομάδες ότι μειώνουν τουλάχιστον κατά 5.000 τους στρατιώτες από τη Γερμανία, μετά τις δηλώσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «ταπεινώνονται» από την ιρανική ηγεσία και επέκρινε την έλλειψη στρατηγικής της Ουάσιγκτον στον πόλεμο.

Η μείωση αντανακλά μια αυξανόμενη ρήξη μεταξύ της κυβέρνησης και των παραδοσιακών Ευρωπαίων συμμάχων, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επικρίνει επανειλημμένα τα άλλα μέλη του ΝΑΤΟ για έλλειψη υποστήριξης στον πόλεμο του Ιράν.

«Ενημερώθηκαν λίγο πριν την αναχώρηση»

Πολωνοί αξιωματούχοι επέμειναν την Παρασκευή ότι η απόσυρση των ΗΠΑ δεν είχε άμεσο στόχο την Πολωνία, αλλά ήταν συνέπεια της απόφασης του Τραμπ να μειώσει τον αριθμό των στρατευμάτων στη Γερμανία. Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι «έλαβε διαβεβαιώσεις» ότι η απόφαση ήταν υλικοτεχνικής φύσης και είπε ότι δεν επηρεάζει άμεσα τις δυνατότητες αποτροπής και την ασφάλεια της Πολωνίας.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι ωστόσο, λένε, σύμφωνα με το AP, ότι η απόφαση για την αναστολή της μονάδας στην Πολωνία ελήφθη πρόσφατα. Ο Τζόελ Βαλντέζ, εκπρόσωπος του Πενταγώνου, δήλωσε ότι «η απόφαση για την απόσυρση στρατευμάτων ακολουθεί μια ολοκληρωμένη, πολυεπίπεδη διαδικασία» και υποστήριξε ότι «δεν ήταν μια απροσδόκητη απόφαση της τελευταίας στιγμής».

Μιλώντας στο Κογκρέσο σε ακρόαση την Παρασκευή, ο υπουργός Στρατού, Νταν Ντρίσκολ, ο νεότερος στην ιστορία των ΗΠΑ και ο στρατηγός Κρίστοφερ ΛαΝέβ, αρχηγός του επιτελείου του Στρατού, δήλωσαν ότι οι συζητήσεις σχετικά με την αναστολή της ανάπτυξης έγιναν τις τελευταίες δύο εβδομάδες, αλλά σημείωσαν ότι η ίδια η απόφαση ελήφθη τις δύο τελευταίες ημέρες.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ντον Μπέικον από τη Νεμπράσκα δήλωσε ότι μίλησε με Πολωνούς αξιωματούχους την Πέμπτη και του επισήμαναν ότι έμειναν «έκπληκτοι» με την απόφαση. Η κίνηση αυτή άφησε επίσης πολλά μέλη του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού στην Ευρώπη στο σκοτάδι σχετικά με το πώς η κυβέρνηση Τραμπ μείωνε τις δυνάμεις της. Αμερικανός αξιωματούχος με έδρα την Ευρώπη δήλωσε ότι συγκλήθηκε συνάντηση, με μία ειδοποίηση μόλις 20 λεπτών τη Δευτέρα για να ενημερωθούν για την ακύρωση της ανάπτυξης στρατευμάτων στην Πολωνία.

Τα στρατεύματα είχαν ήδη σταλεί στην Πολωνία και ορισμένα, που βρίσκονταν ακόμα στις ΗΠΑ, ενημερώθηκαν λίγο πριν την αναχώρηση να μην ταξιδέψουν, δήλωσε ο αξιωματούχος. Ένας άλλος αξιωματούχος δήλωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού της στρατιωτικής μονάδας είχε ήδη φτάσει στην Ευρώπη και βρισκόταν σε λιμάνια.

ΝΑΤΟ: Η αλλαγή στην Πολωνία δεν θα επηρεάσει την άμυνα

Με τις ανασταλείσες αναπτύξεις, η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη θα είναι πλέον στα επίπεδα πριν από το 2022, πριν η Ρωσία δηλαδή ξεκινήσει την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι ευρωπαϊκές χώρες προετοιμάζονται για μείωση των αμερικανικών δυνάμεων από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του, με την ηγεσία να προειδοποιεί ότι η Ευρώπη θα πρέπει να φροντίσει για τη δική της ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, στο μέλλον.

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι η απόφαση των ΗΠΑ να ακυρώσουν την εκ περιτροπής ανάπτυξή τους στην Πολωνία δεν θα επηρεάσει τα σχέδια αποτροπής και άμυνας του ΝΑΤΟ. Ο Καναδάς και η Γερμανία έχουν αυξήσει την παρουσία τους στην ανατολική πλευρά της συμμαχίας, γεγονός που συμβάλλει στη συνολική ισχύ του ΝΑΤΟ, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ο πρώην διοικητής του Στρατού των ΗΠΑ στην Ευρώπη, ο Μπεν Χότζες, σημείωσε πως ότι η κίνηση αυτή «ενισχύει την αντίληψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απλώς κάνουν πράγματα χωρίς διαβούλευση με τους συμμάχους», κάτι που τελικά «βλάπτει τη συνοχή εντός της συμμαχίας». Η απόφαση θα βλάψει μακροπρόθεσμα την αμυντική βιομηχανία των ΗΠΑ, καθώς μειώνει την εμπιστοσύνη των εταίρων, πρόσθεσε.

Περίπου 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται συνήθως στην Πολωνία, η πλειοψηφία των οποίων είναι στη χώρα εκ περιτροπής. Μόνο περίπου 300 στρατιώτες παραμένουν μόνιμα στη χώρα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Έρευνας του Κογκρέσου.

Πολωνοί αξιωματούχοι ήλπιζαν ότι θα γλίτωναν από τυχόν περικοπές, καθώς η χώρα δαπανά τα περισσότερα στο ΝΑΤΟ για την άμυνα ως ποσοστό της οικονομίας της, περίπου στο 4,7% το 2025. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Πιτ Χέγκσεθ την έχει χαρακτηρίσει «σύμμαχο-πρότυπο» στο ΝΑΤΟ επειδή ξοδεύει τόσα πολλά για την άμυνα. Ωστόσο, κατά την επίσκεψη του συντηρητικού προέδρου της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν σκόπευε να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από την Πολωνία. «Θα στείλουμε περισσότερα εκεί αν θέλουν», είχε δηλώσει τότε.

Με πληροφορίες του Associated Press





