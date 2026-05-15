Ριζικές αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς στη Γερμανία ενδέχεται σύντομα να επηρεάσουν εκατομμύρια εργαζομένους στη χώρα. Η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς προωθεί μεταρρύθμιση που ουσιαστικά θα καταργήσει το παραδοσιακό οκτάωρο εργασίας. Η υπουργός Εργασίας, Μπέρμπελ Μπας, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το νομοσχέδιο θα παρουσιαστεί τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, το άρθρο 3 του νόμου περί ωραρίου εργασίας προστατεύει τους εργαζομένους με σαφή όρια: μέχρι οκτώ ώρες εργασίας ημερησίως, με δυνατότητα επέκτασης έως δέκα ώρες σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον ο μέσος όρος σε διάστημα έξι μηνών παραμένει οκτώ ώρες. Επίσης, υπάρχει εβδομαδιαίο όριο 48 ωρών εργασίας. Το πλαίσιο αυτό αναμένεται να καταργηθεί.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση βασίζεται στην ευρωπαϊκή οδηγία για τον χρόνο εργασίας και σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2019, η οποία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να επιβάλουν συστηματική καταγραφή των ωρών εργασίας. Η υπουργός Εργασίας τόνισε ότι παράλληλα με την αυξημένη ευελιξία θα θεσπιστεί και ηλεκτρονική καταγραφή του χρόνου εργασίας, υπογραμμίζοντας ότι αυτό «δεν πρέπει να οδηγήσει σε εκμετάλλευση».

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι για αυτό το ενδεχόμενο. Ειδικοί στο εργατικό δίκαιο από το Ινστιτούτο Hugo Sinzheimer υπολόγισαν ότι, αν αφαιρεθούν η υποχρεωτική 11ωρη ανάπαυση και το διάλειμμα των 45 λεπτών, μπορεί να προκύψει ημερήσιο όριο εργασίας έως 12 ώρες και 15 λεπτά. Με εξαήμερη εργασία, αυτό μεταφράζεται σε έως και 73,5 ώρες εργασίας την εβδομάδα.

Αντιδράσεις από συνδικάτα

Τα συνδικάτα αντιδρούν έντονα. Η οργάνωση Verdi προειδοποιεί για 12ωρα και 13ωρα εργασίας. Η πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γερμανικών Συνδικάτων (DGB), Γιασμίν Φαχίμι, δήλωσε ότι «οι εργαζόμενοι μπορεί να αναγκαστούν να δουλεύουν πολύ περισσότερες ώρες σε συγκεκριμένες ημέρες και δεν θα είχαν δυνατότητα άρνησης».

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της DGB, από πλευράς επαγγελματικής υγείας ο ισχύων νόμος προστατεύει τους εργαζομένους, ενώ οι πολλές ώρες εργασίας συνδέονται με αυξημένα προβλήματα υγείας και επιβάρυνση του συστήματος υγείας και της οικονομίας.

Ο επικεφαλής του συνδικάτου NGG, Γκίντο Τσάιτλερ, προειδοποίησε ότι η κατάργηση του οκταώρου θα επιδεινώσει τα προβλήματα σε κλάδους όπως η ζαχαροπλαστική, οι φούρνοι και η εστίαση, όπου ήδη υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού και υψηλή πίεση.

Όπως σημείωσε, «η αύξηση των ωρών εργασίας θα επιδεινώσει την κατάσταση και θα εντείνει τα προβλήματα υγείας και την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού».

Με πληροφορίες από Frankfurter Rundschau