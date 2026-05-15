Η τακτική κατανάλωση αυγών μπορεί να σχετίζεται με καλύτερη υγεία του εγκεφάλου σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας, επηρεάζοντας πάνω από 6 εκατομμύρια Αμερικανούς - αριθμός που αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2050. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει θεραπεία, ενώ τα διαθέσιμα φάρμακα απλά επιβραδύνουν ελαφρώς την εξέλιξή της. Γι’ αυτό οι ερευνητές δίνουν πλέον μεγάλη προσοχή σε άλλους παράγοντες, όπως η διατροφή.

Όλο και περισσότερα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ορισμένες τροφές μπορεί να συμβάλλουν στη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα μούρα, τα λιπαρά ψάρια και το ελαιόλαδο. Στη λίστα αυτή ενδέχεται να προστεθούν και τα αυγά, τα οποία είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν τον εγκέφαλο, όπως η χολίνη, τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα,η λουτεΐνη, η ζεαξανθίνη, καθώς και η βιταμίνη Β12. Αν και στο παρελθόν τα αυγά είχαν συνδεθεί με ανησυχίες λόγω της χοληστερόλης τους, νεότερα δεδομένα έχουν αμφισβητήσει αυτόν τον συσχετισμό.

Τι έδειξε η νέα μελέτη

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Journal of Nutrition εξέτασε αν η συχνή κατανάλωση αυγών σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ. Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Loma Linda παρακολούθησαν 40.000 άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω για μέσο διάστημα 15 ετών.

Οι συμμετέχοντες είχαν διαφορετικές διατροφικές συνήθειες.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, 2.858 άτομα διαγνώστηκαν με Αλτσχάιμερ. Αφού οι ερευνητές έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως η διατροφή, η άσκηση, το κάπνισμα, το αλκοόλ και άλλες παθήσεις, διαπιστώθηκε σαφής συσχέτιση ανάμεσα στην κατανάλωση αυγών και τον χαμηλότερο κίνδυνο εκδήλωσης της νόσου.

Τα βασικά ευρήματα

Σε σύγκριση με όσους έτρωγαν αυγά σπάνια ή ποτέ, τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

1-3 φορές τον μήνα: 17% χαμηλότερος κίνδυνος Αλτσχάιμερ

1 φορά την εβδομάδα: 17% χαμηλότερος κίνδυνος

2-4 φορές την εβδομάδα: 20% χαμηλότερος κίνδυνος

5 ή περισσότερες φορές την εβδομάδα: 27% χαμηλότερος κίνδυνος

Επιπλέον, όσοι δεν κατανάλωναν καθόλου αυγά είχαν 22% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ σε σύγκριση με εκείνους που έτρωγαν περίπου ένα αυγό την εβδομάδα.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι, αν και πρόκειται για ισχυρή συσχέτιση, η μελέτη δεν αποδεικνύει αιτιώδη σχέση. Δηλαδή, δεν τεκμηριώνεται ότι τα αυγά μειώνουν άμεσα τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ, αλλά υπάρχει στατιστική σύνδεση.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η τακτική κατανάλωση αυγών μπορεί να σχετίζεται με καλύτερη υγεία του εγκεφάλου σε μεγαλύτερες ηλικίες. Ακόμη και η κατανάλωση ενός αυγού την εβδομάδα φαίνεται να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο.

Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι κανένα τρόφιμο από μόνο του δεν μπορεί να προλάβει τη νόσο Αλτσχάιμερ. Η συνολική διατροφή - πλούσια σε λαχανικά, φρούτα, δημητριακά ολικής άλεσης, ψάρια και υγιεινά λιπαρά - μαζί με την άσκηση, τον καλό ύπνο και την κοινωνική δραστηριότητα, παίζει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της γνωστικής υγείας.

Με πληροφορίες από Eatingwell