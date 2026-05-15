Ο Akylas έχει καταφέρει να ξεχωρίσει τόσο για το τραγούδι του, όσο και για το εκκεντρικό, γεμάτο με φαντασία στυλ του. Η δημιουργία του κόκκινου κοστουμιού μέσα από τα μάτια του δημιουργού του.

Ο Akylas μέσα από τη συμμετοχή του στη Eurovision 2026 κατάφερε να αναδείξει τόσο το τραγούδι του, «Ferto», όσο και το γεμάτο φαντασία και εκκεντρικό του στυλ.

Ήδη από τον εθνικό τελικό, έγινε σαφές ότι οι επιλογές του στα ρούχα διαθέτουν πολύ χρώμα και φαντασία, γεγονός που συνεχίζει να αποδεικνύει καθημερινά με τις εμφανίσεις του στη Βιέννη.

Από τα πολύχρωμα ρούχα, στα μαύρα σετ και τα καπέλα, μέχρι τις ολόλευκες ενδυμασίες και φυσικά την – σχεδόν – πορτοκαλί εμφάνιση του τελικού.

Μέσα από το ντύσιμο, τη φωνή και το χαμόγελό του, έχει καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις και να παρουσιάσει τη δική του περσόνα που η Ευρώπη και η Ελλάδα φαίνεται να αγαπούν.

Μία από τις πιο εκκεντρικές του εμφανίσεις, ήταν όταν φόρεσε την ολόσωμη κόκκινη στολή με το χαρακτηριστικό καπέλο με τα αυτά να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλιού του.

Ο δημιουργός του ρούχου, Laskos, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του στα social media έδειξε βήμα – βήμα όλες τις διαδικασίες που χρειάστηκαν για να επιτευχθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Από τον σχεδιασμό μέχρι την επιλογή χρωμάτων, τις ραφές και το τελικό αποτέλεσμα η εταιρεία ρούχων έβαλε μεράκι και έδωσε σάρκα και οστά σε ένα μέρος του χαρακτήρα του Akyla.

