Αναστάτωση κυριαρχεί τις τελευταίες ώρες ύστερα από την ανακοίνωση της σειράς με την οποία θα διαγωνιστούν αύριο, Σάββατο 16 Μαΐου, οι χώρες στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026.

Ύστερα από τον Β’ Ημιτελικό και την πρόκριση των δέκα επιπλέον χωρών που θα συμμετάσχουν στον φετινό τελικό, ανακοινώθηκαν από τους επίσημους φορείς της διοργάνωση η κατάταξη των διαγωνιζόμενων και η σειρά εμφάνισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σειρά προκύπτει με σκοπό την ομαλότερη διεξαγωγή του τελικού και τον χρόνο που χρειάζεται κάθε εμφάνιση για να στηθούν τα απαραίτητα props στη σκηνή. Ενώ μεγάλη σημασία έχει και το είδος του τραγουδιού.

Παρ’ όλα αυτά, η 6η θέση του Akyla, θεωρείται από πολλούς «καταραμένη», καθώς, βάση στατιστικών, σχεδόν ποτέ δεν έχει κερδίσει το διαγωνισμό η εκάστοτε χώρα που διαγωνίζεται στην συγκεκριμένη θέση.

Το ερώτημα που προκύπτει ωστόσο σχετίζεται με το αν η παραγωγή επέλεξε να κατατάξει τις χώρες – «φαβορί» διάσπαρτες στον τελικό πίνακα ή σχετίζεται με κάποιου είδους στρατηγική;

Μέσα από την εκπομπή του ΣΚΑΙ, «Το ‘χουμε» η αρμόδια δημοσιογράφος μετέφερε ολόκληρο το παρασκήνιο βάση στατιστικών.

Συγκεκριμένα, η 17η θέση στην οποία διαγωνίζεται η Φινλανδία, ο μεγάλος αντίπαλος του «Ferto», θεωρείται η πιο «γουρλίδικη», καθώς η συγκεκριμένη σειρά έχει αναδείξει 7 νικητές στην ιστορία του διαγωνισμού.

Αντίστοιχα, στην 8η θέση, που διαγωνίζεται η Αυστραλία, η διοργάνωση μετράει πέντε νικητές.

Στον αντίποδα, στην 6η θέση που φέτος διαγωνίζεται η Ελλάδα, τα στατιστικά δείχνουν μόλις μία νίκη στην ιστορία του θεσμού, το 1957.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι με το televoting που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στην ψηφοφορία, υπάρχει το δικαίωμα ψήφου ήδη από τα πρώτα δευτερόλεπτα του τραγουδιού.

Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες γίνεται λόγος για το γεγονός ότι μερικά από τα μεγαλύτερα φαβορί, διαγωνίζονται στο δεύτερο μισό της βραδιάς, με τις πιθανότητες για τη νίκη να αυξάνονται.

Τα στατιστικά θέλουν το 68% των χωρών που εμφανίστηκαν στο δεύτερο μισό να κατακτούν την κορυφή, σύμφωνα με τα στατιστικά των τελευταίων 25 ετών.

Αντίθετα, το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 32% στις συμμετοχές που εμφανίστηκαν στο Α’ μισό του τελικού.

Οι χώρες που διαγωνίζονται στον μεγάλο τελικό:

