«Ξέρουμε το τέλμα της ΝΕΑΡ, έκανα το βήμα της ανεξαρτητοποίησης τηρώντας τις αρχές και τις αξίες μου» δήλωσε ο Φερχάτ μετά την ανεξαρτητοποίησή του.

Από το περιστύλιο της Βουλής ο βουλευτής Οζγκιούρ Φερχάτ εξήγησε την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί από βουλευτής της ΚΟ της Νέας Αριστεράς.

«Επισκέφτηκα τον πρόεδρο της Βουλής και του παρέθεσα την επιστολή της παραίτησης μου από την ΚΟ της ΝΕΑΡ. Θα πορευτώ ως ανεξάρτητος βουλευτής» δήλωσε.

Πρόσθεσε πως «Ξέρουμε το τέλμα της ΝΕΑΡ, έκανα το βήμα της ανεξαρτητοποίησης τηρώντας τις αρχές και τις αξίες μου. Θέλω να πάρω μέρος σε ένα εγχείρημα που θα αντανακλά τον προοδευτικό χώρο και όχι όπως η αντιπολίτευση είναι σήμερα» είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση αν θα προσχωρήσει στο υπό δημιουργία νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο Φερχάτ δήλωσε πως «Προφανώς γίνονται πολλές διεργασίες και το όνομα Αλέξης Τσίπρας είναι στην επικαιρότητα».

Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής ωστόσο δεν απάντησε αν θα ακολουθήσουν την απόφασή του και άλλοι συνάδελφοί του και αρκέστηκε να πει: «να προχωρήσουμε σε κινήσεις ενότητας και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Αφορά τους ίδιους. Να μείνουμε στην δικιά μου ανεξαρτητοποίηση».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dijc4frb0jjt?integrationId=40599y14juihe6ly}