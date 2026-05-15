Η περιοχή στο Ψαροφάι Πατρών έχει απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν για ναρκωτικά.

Ένα περιστατικό το οποίο εγείρει αρκετά ερωτηματικά συνέβει στο Ψαροφάι Πάτρας το βράδυ της Τετάρτης (13/05), όταν δύο ανήλικοι 13ων μόλις ετών έκαναν χρήση κοκαίνης μπροστά σε κόσμο που βρισκόταν στην πλατεία.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, οι δύο έφηβοι έκαναν χρήση κοκαΐνης και μάλιστα μπροστά σε μητέρες και παιδιά. Παρά τις διαμαρτυρίες του κόσμου, οι ανήλικοι δεν πτοήθηκαν, με αποτέλεσμα να κληθεί στο σημείο η αστυνομία. Στην πλατεία έσπευσαν τρεις μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., καθώς και ένα περιπολικό. Οι ανήλικοι προσήχθησαν.

Η περιοχή στο Ψαροφάι έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για χρήση ναρκωτικών και μάλιστα μέχρι και σύριγγες έχουν βρεθεί στο σημείο. Εκτός από τα ναρκωτικά, συχνά πυκνά γίνονται κι επεισόδια, ενώ έχουν σημειωθεί ακόμη και τραυματισμοί.

Στο ίδιο ακριβώς σημείο, το 2024, σε μεγάλη επιχείρηση, συνελήφθησαν δύο μέλη σπείρας. Ο ένας εκ των δραστών (οργανωμένος οπαδός) κρυβόταν σε σπίτι στην οδό Μίνωος ενώ, παράλληλα, καταζητούνταν, για απόπειρα ανθρωποκτονίας της συντρόφου του. Η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση συνδεόταν με τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας ηρωίνης, σε περιοχές της Δυτικής Αχαΐας.