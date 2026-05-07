Στη σύλληψη του 35χρονου πατέρα προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ στην Ταραμπούρα Πατρών.

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό έλαβε χώρα στην Πάτρα, όταν ένας 35χρονος πατέρας έδωσε στον γιο του όπλο και στη συνέχεια τον βιντεοσκοπούσε να πυροβολάει από το μπαλκόνι.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, η αστυνομία κινητοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού», προχωρόντας στη σύλληψη του πατέρα για την ανεύθυνη και εγκληματική πράξη του.

Η αστυνομία κατέσχεσε ένα πιστόλι κρότου, ένα αεροβόλο και φυσίγγια, ενώ στα χέρια των Αρχών βρίσκεται και το επίμαχο βίντεο.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Ασφάλεια Πατρών.