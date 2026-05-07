Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες για την εκτέλεση του «Θαμνάκια» της Greek mafia.

Ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και έξι πλημμελήματα ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του αποκαλούμενου ως «Θαμνάκια», Γιώργου Μοσχούρη, το όνομα του οποίου είναι αναμειγμένο στη Greek mafia, πέρυσι, έξω από διαγνωστικό κέντρο, στο Χαλάνδρι.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν:

- Ανθρωποκτονία με δόλο, κατά συναυτουργία (κακούργημα)

- Άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία (κακούργημα)

- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών από την οποία μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για ανθρώπους κατά συναυτουργία (κακούργημα)

- Έκρηξη από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και ξένα πράγματα κατά συναυτουργία (κακούργημα)

- Παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση (κακούργημα)

- Διακεκριμένη περίπτωση φθοράς με εκρηκτικές ύλες κατά συναυτουργία (πλημμέλημα)

- Διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πολεμικό τυφέκιο (κακούργημα)

- Εμπρησμός από τον οποίο μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και ξένα πράγματα κατά συναυτουργία (κακούργημα)

- Οπλοχρησία (πλημμέλημα)

- Κλοπή κατά συναυτουργία (πλημμέλημα)

- Διακίνηση ναρκωτικών (κακούργημα)

- Πλαστογραφία με χρήση κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση (πλημμέλημα)

- Παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών (πλημμέλημα)

- Απειλή (πλημμέλημα)

Και οι τρεις συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, ενώ η Εισαγγελία, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ανάψει το «πράσινο φως» για την έκδοση εντάλματος σύλληψης, εφόσον κριθεί από τον ανακριτή, και για τον έγκλειστο εμπλεκόμενο στην υπόθεση.