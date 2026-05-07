Μία νέα συνεργασία ετοιμάζονται να «κλειδώσουν» ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα. Στο επίκεντρο προϊόντα ομορφιά με την υπογραφή του Μπραντ Πιτ.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα όσο περιμένουν με ανυπομονησία το νέο μέλος της οικογένειάς τους, φαίνεται να ετοιμάζουν μία σπουδαία συνεργασία με τον Χολιγουντιανό αστέρα, Μπράντ Πιτ.

Η συνεργασία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις και αφορά προϊόντα ομορφιάς, με συστατικά που βασίζονται στις αντιοξειδωτικές ικανότητες των σταφυλιών, και σχετίζεται άμεσα με τις δραστηριότητες του Χολιγουντιανού αστέρα στο χώρο του κρασιού και της οινοποιίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το πρωινό», η Αλεξάνδρα Νίκα, φέρεται να αναλαμβάνει την αντιπροσωπεία των καλλυντικών του Μπραντ Πιτ στην Ελλάδα με σκοπό να φέρει το luxury brand στην ελληνική αγορά, με τη συνεργασία τους να βρίσκεται ένα βήμα μακριά από τις τελικές υπογραφές.

Όπως εξήγησε και η δημοσιογράφος της εκπομπής Φωτεινή Πετρόγιαννη: «Είναι ένα luxury brand με skincare προϊόντα. Είχαν ξεκινήσει με πολύ ακριβά προϊόντα, από 150 ευρώ, αλλά άκουσαν την αγορά και πλέον έχουν και πιο οικονομικά προϊόντα. Θα πάει πάρα πολύ καλά. Έκαναν δέκα χρόνια έρευνας για να φτιάξουν αυτό το brand. Θα τα βρίσκει online ο κόσμος και φαντάζομαι ότι θα ανοξουν στην Ελλάδα και κάποιο φυσικό κατάστημα. Beau Domaine Skincare λέγεται το brand».