Για το ερχομό του δεύτερου παιδιού του με την Αλεξάνδρα Νίκα, μίλησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, μετά από την επιστροφή του στην Ελλάδα και την συναυλία του στη Σερβία.

Ο ερμηνευτής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στα όσα έζησε στη γειτονική χώρα, ενώ απάντησε και στις φήμες για την νονά του δεύτερου παιδιού του.

«Ήταν φανταστικά. Τώρα το ζω, μου το λέγανε ότι είμαστε φίλοι και ότι έχουμε παρόμοιο τρόπο έκφρασης και κουλτούρας όσον αφορά τη διασκέδαση. Το έζησα και ήταν ένα από τα καλύτερα στιγμιότυπα που ζήσαμε όλοι μαζί στη Σερβία», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Όταν ρωτήθηκε για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του, δήλωσε ανυπόμονος: «Ανυπομονώ για τη γέννηση του δεύτερου παιδιού. Πρώτα ο Θεός να πάνε όλα καλά και ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον».

Όσον αφορά τη νονά του παιδιού, ο δημοσιογράφος ρώτησε τον ερμηνευτή αν ισχύει ότι θα είναι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με τον ίδιο να αναφέρει: «Παιδιά εντάξει, καθίστε να γεννηθεί πρώτα... Μισό λεπτάκι γιατί ξέρεις, ακούω πράγματα, ακούω fake news, ότι κάποιος μίλησε, κάτι είπε… Πρώτα ο Θεός να πάνε όλα καλά».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

