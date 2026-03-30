Η παίκτρια που ξέσπασε σε κλάματα στο πλατό του Deal.

Η Ελένη με το κουτί και τον αριθμό «5» έκατσε σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου, απέναντι από τον τραπεζίτη προσπαθώντας να κλείσει το καλύτερο δυνατό Deal και να αποσπάσει ένα εύλογο χρηματικό ποσό.

Η ίδια φάνηκε να έχει την τύχη με το μέρος της κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και των διαπραγματεύσεων, καθώς για αρκετή ώρα κατάφερε να κρατήσει στο παιχνίδι μεγάλα ποσά, μαζί και τις 70.000 ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά, όταν επέλεξε το κουτί «9» αντίκρισε το ποσό που αμέσως μετά εξαφανίστηκε από τον πίνακα.

Η Εύση, που κρατούσε στα χέρια της – εν αγνοία της - τις 70.000 ευρώ, ξέσπασε σε κλάματα στο πλατό Deal, με την Ελένη να πηγαίνει προς το μέρος της για να την παρηγορήσει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhfyawzwyn5l?integrationId=40599y14juihe6ly}