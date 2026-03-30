Μία ερώτηση από τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» έφερε στο προσκήνιο τον επικείμενο γάμο του Ανδρέα Μικρούτσικο. Η επική αντίδραση της Φαίης Σκορδά.

Ο επικείμενος γάμος του Ανδρέα Μικρούτσικου ήρθε στο προσκήνιο στον αέρα του «Buongiorno» το πρωί της Δευτέρας 30 Μαρτίου.

Ειδικότερα, πριν από μερικές ημέρες ήρθε στο φως της δημοσιότητας η είδηση ότι ο Ανδρέας Μικρούτσικος θα παντρευτεί για τέταρτη φορά, μία είδηση που ενθουσίασε τους celebrity παίκτες του «Πιο αδύναμου κρίκου».

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η Κατερίνα Ζαρίφη παρουσίασε στους συνεργάτες της το σχετικό απόσπασμα από το τηλεπαιχνίδι, ένα βίντεο που έγινε αφορμή για σχόλια και γέλιο.

Η ερώτηση του «Πιο αδύναμου κρίκου» ήταν η εξής: «Ποιος Έλληνας παρουσιαστής που μας λέει καλημέρα αλλά ιταλικά ετοιμάζεται για τον 4ο γάμο;». Έτσι, παρόλο που κανένας από τους διαγωνιζόμενους δεν ήξερε τη σωστή απάντηση, η Μαρία Μπακοδήμου, αποκάλυψε το όνομα.

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Μικρούτσικος, παρακολούθησε το βίντεο κρύβοντας το πρόσωπό του και αμέσως μετά σχολίασε: «Για τον 4ο δεν κατάλαβαν. Παντρεύτηκα; Μη λες 4ος…».

Τότε η Φαίη Σκορδά, κοιτώντας τον δήλωσε: «Εγώ είμαι πολύ διακριτική, αλλά… Θα παντρευτείς, αφού μου το έχει πει η Ελένη».

Ωστόσο ο συνεργάτης της τόνισε: «Τώρα κάνω πρόβες για κουστούμι για να παραβρεθώ στο γάμο της Φαίης».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhfzeqr6bwy1?integrationId=40599y14juihe6ly}