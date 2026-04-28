Το «ρεκόρ» που δεν θα ξεπεράσουν ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής υποδοχής του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια «πρόβλεψη» για τον γάμο του, απευθυνόμενος στη σύζυγό του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στους γονείς του, λέγοντας πως η μητέρα του, Μαίρη ΜακΛέοντ, πήγε από τη Σκωτία στις ΗΠΑ στα 19 της χρόνια και γνώρισε τον πατέρα του, Φρεντ Τραμπ. Ήταν παντρεμένοι για 63 χρόνια, πρόσθεσε.

Εκείνη τη στιγμή, γύρισε προς την Πρώτη Κυρία, που καθόταν πίσω του. «Αυτό είναι ένα ρεκόρ που δεν θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αγάπη μου. Λυπάμαι, απλώς δεν θα γίνει έτσι. Θα τα πάμε καλά, αλλά όχι τόσο καλά, 63 χρόνια», της είπε.

Ακούγοντάς τον, η Μελάνια Τραμπ χαμογέλασε. Ο Αμερικανός πρόεδρος παντρεύτηκε την τρίτη σύζυγό του το 2005, στο Παλμ Μπιτς και στις 22 Ιανουαρίου γιόρτασαν την 21η επέτειό τους.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2049146808878710858}