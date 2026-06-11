Για τη Γωγώ Μαστροκώστα μίλησε η Δώρα Χρυσικού λίγες ημέρες μετά το θάνατό της.

Μία σύντομη συνέντευξη παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου, η Δώρα Χρυσικού στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», κατά τη διάρκεια της οποίας αναφέρθηκε στη Γωγώ Μαστροκώστα και στη μάχη που έδωσε με την υγεία της. Παράλληλα, μίλησε για τη σημασία της διάγνωσης και τη συμβολή των συντρόφων των ασθενών.

Η Δώρα Χρυσικού έχει μιλήσει ανοιχτά για τη δική της μάχη με τον καρκίνο με τον οποίο διαγνώστηκε και αντιμετώπισε.

Όταν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα που έδινε το δικό της αγώνα με την υγεία της, η ηθοποιός προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση μέσω της οποία θέλησε να τιμήσει εκείνη αλλά και όλες τις γυναίκες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τον καρκίνο.

Μιλώντας αρχικά για τη δική της μάχη, εξήγησε στον δημοσιογράφο της εκπομπής το λόγο για τον οποίο επέλεξε να μιλήσει δημόσια για τον αγώνα της: «Αυτό αισθάνθηκα ότι έπρεπε να κάνα, ήταν ανάγκη. Δεν θα μπορούσα να κρύβομαι στην πιο επώδυνη και συντριπτική στιγμή της ζωής μου».

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Σε δεύτερο χρόνο εξήγησε ότι η διάγνωση του καρκίνου είναι ιδιαίτερα σημαντική και καλό είναι οι ασθενείς να μην μένουν μόνο σε μία ιατρική γνωμάτευση: «Η διάγνωση είναι το Α και το Ω. Εγώ ήμουν τυχερή γιατί βρήκα έναν δύσκολο και επικίνδυνο καρκίνο. Έναν αθόρυβο καρκίνο, αλλά τον βρήκα σε ένα στάδιο που να μπορούσα να ελπίζω ότι θα γίνει καλά».

Στη συνέχεια μίλησε για τη Γωγώ Μαστροκώστα και τον τρόπο που εκείνη έδωσε τον αγώνα της για τη ζωή: «Παρακολούθησα μία διάλεξη της Γωγώς γιατί η αλήθεια είναι ότι με συγκλόνισε γιατί ήταν μία νέα γυναίκα που αντιμετώπιζε σθεναρά την ασθένειά της. Αυτό που είπε ότι πρέπει να ζητάς και δεύτερη και τρίτη γνώμη, είναι πολύ σημαντικό. Να έχεις τόσες γνώμες ώστε να καταλήξεις στον γιατρό που σου δημιουργεί την μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Όχι μόνο ως προς την επαγγελματική του επάρκεια, αλλά και ως άνθρωπος».

Και πρόσθεσε: «Χρειάζεται και ένας συγκεκριμένος χειρισμός στους ογκολογικούς ασθενείς. Πρέπει να έχεις και έναν τρόπο. Όχι να αποκρύψεις την αλήθεια. Η αλήθεια μπορεί να ειπωθεί με πάρα πολλούς τρόπους, να δώσεις στον άλλον το κουράγιο να παλέψει».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, θέλησε να σχολιάσει τον σύντροφο της Γωγώς Μαστροκώστα, Τραϊανό Δέλλα, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό της μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Όπως εξήγησε η ηθοποιός, η στάση αυτή θα έπρεπε να είναι αυτονόητη, καθώς συνεχίζεις να έχεις δίπλα σου τον ίδιο άνθρωπο που αγάπησες και πριν την ασθένεια:

«Είναι αδιανόητο το γεγονός ότι κάναμε τόσο ζήτημα ένα πράγμα το οποίο για εμένα θα έπρεπε να είναι δεδομένο και αυτονόητο. Έχουμε δει να μη συμβαίνει αυτό, και επειδή έχω συνομιλήσει με πάρα πολλές γυναίκες, που έχουν πάθει γυναικείους ογκολογικούς καρκίνους, δηλαδή ωοθηκών και μαστού, που σχετίζονται λίγο με την γυναικεία εμφάνιση… Μου έχουν πει πολλές φορές, έχω ακούσει ιστορίες να τις παρατάνε. Προφανώς αυτό που έκανε ο Δέλλας είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνει κάθε άνδρας. Ένας άνθρωπος που αρρωσταίνει δεν παύει να είναι αυτό που ήταν και πριν. Ο ίδιος άνθρωπος είναι. Αυτό που αγάπησες, αυτό παραμένει…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj616uphm9ux?integrationId=40599y14juihe6ly}