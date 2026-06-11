«Γιορτάζουμε όχι μόνο την ημέρα που ήρθες στη ζωή αλλά την ημέρα που αναγεννήθηκες».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου επέλεξε να τιμήσει δημόσια τα γενέθλια του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δημοσιογράφος εξέφρασε την αγάπη, την ευγνωμοσύνη και τη στήριξή της, στέλνοντάς του θερμές ευχές σε μια ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό για την οικογένειά τους.

Η φετινή επέτειος αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς ο Γιώργος Μυλωνάκης βγήκε νικητής από μια σοβαρή δοκιμασία υγείας. Μετά από πολυήμερη νοσηλεία και μια δύσκολη μάχη που έδωσε με αξιοθαύμαστη δύναμη, ακολούθησε εξειδικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης στη Γερμανία.

Στο μήνυμά της, η Τίνα Μεσσαροπούλου αναφέρθηκε στη δύναμη και την επιμονή του συζύγου της, τονίζοντας πως η φετινή ημέρα δεν σηματοδοτεί μόνο τα γενέθλιά του, αλλά και μια νέα αρχή στη ζωή του. «Χάρη στη δύναμή σου, τη βοήθεια του Θεού και την αγάπη μας είμαστε όλοι μαζί σήμερα και γιορτάζουμε όχι μόνο την ημέρα που ήρθες στη ζωή αλλά την ημέρα που αναγεννήθηκες. Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου, μαχητή μου!», έγραψε χαρακτηριστικά.

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