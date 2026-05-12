Σε Γερμανικό ίδρυμα αποκατάστασης αναμένεται να μεταφερθεί ο Γ. Μυλωνάκης μετά το εξιτήριο που πήρε από τον Ευαγγελισμό και αφού συμπλήρωσε 26 μέρες νοσηλείας. Οι γιατροί είναι ικανοποιημένοι από την πορεία της υγείας του υπό την έννοια ότι έχει φθάσει στο σημείο να αποδιασωληνωθεί και να αντιδρά σε εντολές και ερεθίσματα. Όμως έχει μπροστά του το κομμάτι της αποκατάστασης που -όπως λένε οι γιατροί -σε περιπτώσεις ανευρίσματος και εγκεφαλικών είναι μακρύς.

Να ευχηθούμε στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργό καλή δύναμη και γρήγορη ανάρρωση.

Λ.Ι.