Οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την πρόοδο που έχει σημειωθεί, με τον Γιώργο Μυλωνάκη να συνεχίζει πλέον την αποθεραπεία του στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Θετική εξέλιξη καταγράφεται στην πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, καθώς ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ έλαβε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα και επέστρεψε στην οικία του, συνεχίζοντας πλέον από εκεί το στάδιο της αποθεραπείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, γεγονός που επέτρεψε στους θεράποντες ιατρούς να κρίνουν ότι μπορεί να συνεχίσει την αποκατάστασή του εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος.

Η περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε στις 15 Απριλίου, όταν υπέστη ρήξη ανευρύσματος ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές παρεμβάσεις και νοσηλεύτηκε για αρκετές εβδομάδες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασής του, ακολούθησε εξειδικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης σε κέντρο της Γερμανίας, ενώ στα τέλη Μαΐου επέστρεψε στην Ελλάδα προκειμένου να συνεχίσει τη θεραπευτική διαδικασία σε κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης. Οι πληροφορίες που έβλεπαν το φως της δημοσιότητας όλο αυτό το διάστημα έκαναν λόγο για διαρκή βελτίωση της κλινικής του εικόνας και αισιοδοξία από τους γιατρούς για την πορεία της ανάρρωσής του.