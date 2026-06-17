Ένα λεύκωμα αφιερωμένο στην Αλίκη Βουγιουκλάκη αναμένεται να έρθει στη δημοσιότητα στις αρχές του φθινοπώρου 2026.

Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από όταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω της μία σπουδαία παρακαταθήκη στον ελληνικό ασπρόμαυρο κινηματογράφο και το θέατρο.

Η πρωταγωνίστρια, έδωσε σπουδαία μάχη για την υγεία της, ωστόσο απεβίωσε στις 23 Ιουλίου του 1996 με την μνήμη της να παραμένει ζωντανή μέχρι και σήμερα.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε πρωταγωνιστήσει σε πληθώρα από ασπρόμαυρες ταινίες της Φίνος Φιλμ, δίνοντας τη δική της χροιά στον κινηματογράφο, με ορισμένες ατάκες της να παραμένουν ανεξίτηλες στο πέρασμα του χρόνου.

Με αφορμή λοιπόν τα τριάντα χρόνια από το θάνατό της, ο γιος της, Γιάννης Παπαμιχαήλ σε συνεργασία με τον Μάκη Δελαπόρτα και τον προσωπικό φωτογράφο της Αλίκης, Κλεισθένη, δημιουργούν ένα λεύκωμα αφιερωμένο στην «εθνική σταρ» και τη ζωή της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιεχόμενό του θα απαρτίζεται από ανέκδοτες φωτογραφίες από το αρχείο του Κλεισθένη σε κείμενα του Μάκη Δελαπόρτα.

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Το λεύκωμα αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2026.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 17 Ιουνίου, με σχετική ανάρτηση από το studio_kleisthenis με τους συνεργάτες να υπογράφουν τα απαραίτητα συμβόλαια με τον εκδοτικό οίκο.

Στην λεζάντα της δημοσίευσης, αναφέρεται: «Το λεύκωμα «Η Αλικη μέσα από τον φακό του Κλεισθένη» που θα επιμεληθεί και θα γράψει τα κείμενα ο Μακης Δελαπορτας, θα κυκλοφορήσει από τις «Εκδόσεις Άγκυρα» με ανέκδοτες φωτογραφίες από το αρχείο του προσωπικού φωτογράφου της Κλεισθένη.... τον Οκτώβριο του 2026 ως επετειακό για τα 30 χρόνια της Αλίκης....».

{https://www.instagram.com/p/DZsT8eZMO6_/}

«Πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Γιάννη Παπαμιχαήλ και είναι ένα βιβλίο συλλεκτικό, δώρο στους αναρίθμητους θαυμαστές της.... Στην φωτογραφία για τις υπογραφές των συμβολαίων οι εκδότριες Αναστασία, Άννα και Δήμητρα Παπαδημητρίου, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ο Μάκης Δελαπόρτας και ο εκπρόσωπος του Studio Κλεισθένης, φωτογράφος Νικος Κακολύρης».