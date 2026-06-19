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Η κλήρωση του Eurojackpot μόλις έγινε. Οι αριθμοί.

Μια ακόμη μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν 65 εκατ. ευρώ είναι: 16, 27, 37, 42 και 45.

Τζόκερ οι αριθμοί: 5 και 12.

Ο πίνακας κερδών του Eurojackpot

Τζακ ποτ σημειώθηκε στη σημερινή κλήρωση του Eurojackpot.

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Τα αποτελέσματα

Η σταδιακή εμφάνιση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην σειρά που η ΟΠΑΠ Α.Ε. τα έχει λάβει από την κοινοπραξία. Αμέσως μετά την κλήρωση εμφανίζονται:

1. η νικητήρια στήλη

2. οι νικητές Ελλάδας και οι συνολικές επιτυχίες της Ευρώπης

3. τα κέρδη ανά επιτυχία

4. το Jackpot ποσό της επόμενης κλήρωσης

Η Allwyn ενημερώνει τους παίκτες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα μόνο όταν αυτά είναι επίσημα από την κοινοπραξία.