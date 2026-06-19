Μια ακόμη μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν 65 εκατ. ευρώ είναι: 16, 27, 37, 42 και 45.
Τζόκερ οι αριθμοί: 5 και 12.
Ο πίνακας κερδών του Eurojackpot
Τζακ ποτ σημειώθηκε στη σημερινή κλήρωση του Eurojackpot.
Τα αποτελέσματα
Η σταδιακή εμφάνιση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην σειρά που η ΟΠΑΠ Α.Ε. τα έχει λάβει από την κοινοπραξία. Αμέσως μετά την κλήρωση εμφανίζονται:
1. η νικητήρια στήλη
2. οι νικητές Ελλάδας και οι συνολικές επιτυχίες της Ευρώπης
3. τα κέρδη ανά επιτυχία
4. το Jackpot ποσό της επόμενης κλήρωσης
Η Allwyn ενημερώνει τους παίκτες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα μόνο όταν αυτά είναι επίσημα από την κοινοπραξία.