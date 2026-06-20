Η πορεία ολοκληρώνεται στον Λευκό Πύργο, όπου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική συναυλία της διοργάνωσης και θα διαρκέσει έως τα μεσάνυχτα, ενώ από τη 1 θα πραγματοποιηθεί το After Pride Party στη Βαλαωρίτου.

Με μουσική, χρώματα και συνθήματα υπέρ της ισότητας πλημμύρισε το απόγευμα το κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στη μεγάλη Πορεία Υπερηφάνειας του 14ου Thessaloniki Pride.

Η ατμόσφαιρα στους δρόμους γύρω από τον Λευκό Πύργο θύμιζε πολύχρωμο ποτάμι, με τα άρματα της διοργάνωσης να δίνουν ρυθμό και τους συμμετέχοντες να ακολουθούν χορεύοντας υπό τους ήχους δυνατής μουσικής.

Πορεία στο ιστορικό κέντρο

Η πορεία ξεκίνησε λίγο μετά τις 18:30 από τον Λευκό Πύργο και κινήθηκε μέσω των οδών Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Βενιζέλου και της Λεωφόρου Νίκης, πριν επιστρέψει στο σημείο εκκίνησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Χιλιάδες συμμετέχοντες όλων των ηλικιών, μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αλλά και υποστηρικτές, κρατούσαν πολύχρωμες σημαίες και πανό, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της ορατότητας, της αποδοχής και της ισότητας.

Κορύφωση εβδομάδας εκδηλώσεων

Το φετινό Thessaloniki Pride κορυφώνει μια εβδομάδα δράσεων με συζητήσεις, προβολές, εργαστήρια και πολιτιστικά δρώμενα σε διάφορα σημεία της πόλης.

Από νωρίς το μεσημέρι, η πλατεία Λευκού Πύργου και η πλατεία της ΧΑΝΘ είχαν γεμίσει κόσμο στο Pride Fair, όπου λειτουργούσαν περίπτερα ενημέρωσης και δράσεις οργανώσεων.

Συναυλία και drag shows στον Λευκό Πύργο

Μετά την ολοκλήρωση της πορείας, έχει προγραμματιστεί η κεντρική συναυλία στον Λευκό Πύργο, με τη συμμετοχή των Τάμτα, Kings, The Mode, House of Drama και Κωστή Μυλωνά.

Στη σκηνή θα εμφανιστούν επίσης drag performers όπως οι Heelcat, Κατίνα Μπέλλα, Mystic Van Rouge, Bimboy και Fatality, ενώ η βραδιά θα ολοκληρωθεί με after Pride party στη Βαλαωρίτου.

Το φετινό σύνθημα

Με κεντρικό σύνθημα το «Σπάσε τον Κώδικα», οι διοργανωτές εστιάζουν σε κοινωνικά στερεότυπα και αντιλήψεις που, όπως αναφέρουν, περιορίζουν την ελεύθερη έκφραση της ταυτότητας και της σεξουαλικότητας.

Κατά τη διάρκεια της πορείας, στην οδό Παύλου Μελά, δύο ιερωμένοι εμφανίστηκαν στο οδόστρωμα φωνάζοντας «Μετανοείτε», με τον έναν εξ αυτών να ξαπλώνει μπροστά από άρμα, διακόπτοντας προσωρινά τη ροή. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απομάκρυναν τον άνδρα χωρίς να σημειωθεί ένταση.