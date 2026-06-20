Το περιστατικό έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στα social media και στην τοπική κοινωνία, με αιτήματα για την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία του δράστη.

Σοκ και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαστούνη η θανάτωση ενός ηλικιωμένου αδέσποτου σκύλου από οδηγό ΙΧ, ο οποίος τον παρέσυρε και τον σκότωσε.

Σύμφωνα με καταγγελίες και ανακοίνωση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου, όταν ο οδηγός εντόπισε τον σκύλο στον δρόμο, σταμάτησε προσωρινά και στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα, περνώντας από πάνω του.

Το άτυχο ζώο ήταν ιδιαίτερα αγαπητό και γνωστό στην τοπική κοινωνία και σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής ζούσε εκεί για περισσότερα από 20 χρόνια, γεγονός που έχει εντείνει την οργή και τη θλίψη.

Η πράξη έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού, ο οποίος παραμένει άγνωστος.

Μάλιστα, για την υπόθεση έχει ανακοινωθεί επικήρυξη ύψους 3.000 ευρώ από φιλοζωική οργάνωση, προκειμένου να δοθούν πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dje0ixpjw5d5?integrationId=40599y14juihe6ly}