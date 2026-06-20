Σοκ και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαστούνη η θανάτωση ενός ηλικιωμένου αδέσποτου σκύλου από οδηγό ΙΧ, ο οποίος τον παρέσυρε και τον σκότωσε.
Σύμφωνα με καταγγελίες και ανακοίνωση της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου, όταν ο οδηγός εντόπισε τον σκύλο στον δρόμο, σταμάτησε προσωρινά και στη συνέχεια ανέπτυξε ταχύτητα, περνώντας από πάνω του.
Το άτυχο ζώο ήταν ιδιαίτερα αγαπητό και γνωστό στην τοπική κοινωνία και σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής ζούσε εκεί για περισσότερα από 20 χρόνια, γεγονός που έχει εντείνει την οργή και τη θλίψη.
Η πράξη έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού, ο οποίος παραμένει άγνωστος.
Μάλιστα, για την υπόθεση έχει ανακοινωθεί επικήρυξη ύψους 3.000 ευρώ από φιλοζωική οργάνωση, προκειμένου να δοθούν πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του.
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