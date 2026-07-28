Τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν ξεκίνησαν με τον πιο… γλυκό τρόπο!

Με χαμόγελα, θετική διάθεση και... μία λαχταριστή τούρτα πραγματοποιήθηκε η πρώτη ημέρα γυρισμάτων του δεύτερου κύκλου της αγαπημένης σειράς του Alpha «Μπαμπά, σ' αγαπώ».

Οι συντελεστές και οι πρωταγωνιστές συναντήθηκαν ξανά στο νηπιαγωγείο της σειράς, γιορτάζοντας την έναρξη της νέας σεζόν με την καθιερωμένη κοπή της τούρτας και δίνοντας το σύνθημα για ένα νέο ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και απρόβλεπτες καταστάσεις.

Την παράσταση φυσικά έκλεψαν οι 3 μικροί πρωταγωνιστές, Ζωή Πυλιώτη – Θεοδωρής Μαρουλάκης – Ιάσονας Τσιώνης, οι οποίοι έκοψαν την τούρτα και μοίρασαν τα κομμάτια σε όλο το συνεργείο.

Τα τρία αγαπημένα... μπαμπαδάκια επιστρέφουν με νέες περιπέτειες, νέες προκλήσεις και ακόμη περισσότερες στιγμές που θα μας κάνουν να γελάσουμε, να συγκινηθούμε και να θυμηθούμε πως η οικογένεια χτίζεται με αγάπη.

{https://www.youtube.com/watch?v=ayIi2GK-1CU}

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Ο δεύτερος κύκλος του «Μπαμπά σ' αγαπώ» έρχεται το Φθινόπωρο στον Alpha και υπόσχεται να μας χαρίσει ακόμη περισσότερες όμορφες ιστορίες.

Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Οι μπαμπάδες σας… επιστρέφουν!