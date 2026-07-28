«Για σένα» - Έρχεται στον Alpha!

Η Έλενα Μαρσίδου και ο Αλέξανδρος Καλπακίδης υποδύονται τη Θεανώ και τον Σπύρο, ένα ζευγάρι που θα βρεθεί στον πυρήνα των πιο καθοριστικών εξελίξεων της νέας μεγάλης δραματικής σειράς του Alpha, «Για Σένα».

Στο «Για Σένα», μια ιστορία αγάπης γεννιέται εκεί όπου όλα μοιάζουν χαμένα. Ο Φίλιππος και η Μελίνα, που υποδύονται ο Κίμων Κουρής και η Ειρήνη Αγγελοπούλου, θα έρθουν αντιμέτωποι με αλήθειες που ανατρέπουν τις ζωές τους και με ανθρώπους που θα δοκιμάσουν τις αντοχές, τις αξίες και τα όριά τους.

Ανάμεσά τους βρίσκονται η Θεανώ και ο Σπύρος. Ένα ζευγάρι που έχει μάθει να λειτουργεί με τους δικούς του κανόνες, να κινείται με γνώμονα το προσωπικό του συμφέρον και να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους ως μέσο για την επίτευξη των στόχων του. Η παρουσία τους δεν περνά ποτέ απαρατήρητη και κάθε τους επιλογή αφήνει το αποτύπωμά της στις ζωές των γύρω τους.

Η Θεανώ και ο Σπύρος έχουν μάθει να επιβιώνουν χωρίς όρια και χωρίς αναστολές. Στη δική τους πραγματικότητα, η αγάπη δεν είναι ποτέ ανιδιοτελής και η καλοσύνη μοιάζει με αδυναμία. Ενωμένοι από κοινά συμφέροντα, λειτουργούν σαν μία δύναμη που δύσκολα ανακόπτεται. Οι αποφάσεις τους πυροδοτούν μια αλυσίδα εξελίξεων που επηρεάζει βαθιά τις ζωές πολλών ανθρώπων.

Η παρουσία τους θα φέρει ένταση, συγκρούσεις και διαρκή αβεβαιότητα, αποδεικνύοντας πως μερικές φορές ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν προέρχεται από έναν άνθρωπο, αλλά από δύο ανθρώπους που δρουν σαν ένας.

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Πόσο μακριά είναι διατεθειμένοι να φτάσουν για να πετύχουν αυτό που θέλουν; Τι τους κινεί πραγματικά; Και τι θα συμβεί όταν βρεθούν απέναντι σε ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να προστατεύσουν όσους αγαπούν;