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Σε θαλάσσιο χώρο το επίκεντρο του σεισμού - Οι πρώτες πληροφορίες.

Σεισμός σημειώθηκε ανοιχτά της Σκοπέλου και της Σκιάθου λίγο πριν από τις 22:20 το βράδυ της Τρίτης.

Στις 22:17 σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε θαλάσσιο χώρο, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σκιάθου. Το εστιακό βάθος ήταν 14,2 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Το Ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο επίσης κάνει λόγο για δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, με επίκεντρο 25 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σκιάθου.

{https://x.com/LastQuake/status/2082184609991631031}