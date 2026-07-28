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Η σύλληψη του 32χρονου αφορούσε απόπειρα δολοφονίας στην Πάτρα.

Για απόπειρα δολοφονίας που έγινε τον περασμένο Απρίλιο συνελήφθη ένας 32χρονος το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με την αστυνομία η υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας είχε γίνει τον περασμένο Απρίλιο ενώ εις βάρος του συλληφθέντος εκκρεμούσε σχετικό ένταλμα.

Η σύλληψη έγινε μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών στην Πάτρα, με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ. και των Επιχειρησιακών Ομάδων της Δ.Α.Ο.Ε.

Το ένταλμα σύλληψης αφορούσε τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα, σχετικά με περιστατικό πυροβολισμού τον Απρίλιο του 2026 σε περιοχή της Πάτρας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ατόμου.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.