Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας άνδρας, που καταζητούνταν για απόπειρα δολοφονίας στην Πάτρα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ αναφέρει:

«Σύλληψη καταζητούμενου για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Πάτρα

Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πατρών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς είχε ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας, που είχε διαπραχθεί στις 07-04-2026, τα ξημερώματα στην Πάτρα.

Ο κατηγορούμενος προσήλθε αυτοβούλως στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών και μετά την σύλληψη του οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας».