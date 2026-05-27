Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χάρισε τις συμβουλές του στη νέα γενιά και μίλησε για την οικονομική επιτυχία και την άνθιση που βίωσε ο ίδιος.

Μία αναπάντεχη συνέντευξη χάρισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, κατά τη διάρκεια της οποίας απάντησε σε ερωτήματα αναφορικά με την οικονομική επιτυχία που γνώρισε στα 20 χρόνια του.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 27 Μαΐου στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.

Να σημειωθεί ότι η συνέντευξη ήταν σκηνοθετημένη με τέτοιον τρόπο ώστε να φανεί σαν τυχαία συνάντηση.

Αρχικά λοιπόν ο παίκτης του ΝΒΑ απάντησε στην ερώτηση: «Πόσο χρονών ήσασταν όταν γίνατε εκατομμυριούχος;», λέγοντας ότι ήταν μόλις 20 ετών και τα κατάφερε καθώς έγινε παίκτης του ΝΒΑ.

Όταν ρωτήθηκε για το ποιο είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει βγάλει μέσα σε έναν χρόνο, σκέφτηκε την απάντησή του, και δήλωσε: «120 εκατομμύρια».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρ’ όλα αυτά, δεν δίστασε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το αν υπήρξε ποτέ μη ευκατάστατος οικονομικά, αναφέροντας: «Ναι, όλη μου τη ζωή. Πουλούσα πράγματα στον δρόμο… τόσο φτωχός. Ξέρω τι είναι να μην έχεις τίποτα».

Μάλιστα, χάρισε τις δικές του συμβουλές στη νέα γενιά και σε όσους κυνηγούν τα όνειρά τους, ενώ στην απάντησή του χρησιμοποίησε και το χιούμορ του:

«Βεβαιωθείτε ότι ο δικηγόρος σας, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντης σας, δεν γνωρίζονται. Μπορεί να σας εκμεταλλευτούν. Πρέπει να προστατεύετε τον εαυτό σας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-ditgv6myhl3l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως τόνισε πολλοί από τους αθλητές τείνουν να χρεοκοπούν έξι χρόνια αφού ολοκληρώσουν την καριέρα τους, καθώς εστιάζουν στην αγορά πολυτελών αντικειμένων.

«Τα χρήματα είναι αυτό που βλέπεις. Ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις. Ο απόλυτος πλούτος είναι αυτός που δεν βλέπεις, που δεν μπορείς να ξοδέψεις συνέχεια και να επενδύεις», πρόσθεσε σε άλλο σημείο ο αθλητής.

Τέλος, παραδέχτηκε ότι θα ήθελε μελλοντικά να γίνει δισεκατομμυριούχος, κάτι το οποίο θεωρεί ότι μπορεί να πετύχει όσα χρόνια ακόμη μείνει ενεργός στο παρκέ.

«Λέω στον εαυτό μου ότι δεν νιώθω πόνο. Ότι το έχω. Μιλάω συνέχεια στον εαυτό μου…», τόνισε όταν ρωτήθηκε για το τι σκέφτεται την ώρα ενός αγώνα.

Κλείνοντας, έστειλε τη δική του συμβουλή στη νέα γενιά ανθρώπων, εξηγώντας ότι το να έχει κανείς στόχους, είναι αυτό που του δλινει το κίνητρο να παλέψει και να αγωνιστεί γι’ αυτούς.