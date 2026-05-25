Με συγκίνηση αναφέρθηκαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος στον πρόωρο θάνατο της Γωγώ Μαστροκώστα.

Σε ηλικία 56 ετών έφυγε από τη ζωή η Γωγώ Μαστροκώστα τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 25 Μαΐου, έχοντας δώσει τη δική της μάχη με την υγεία της.

Συνεργάτες, γνωστοί και φίλοι, μιλούν με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για την Γωγώ Μαστοκώστα, ενώ από τη δική τους πλευρά η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους.

Από την πλευρά του, ο παρουσιαστής του «Στούντιο 4», ανέφερε αρχικά εμφανώς συγκινημένος: «Το 2020 όταν την είδαμε ήταν σε μία καλή φάση στη ζωή της. Είχε ξεπεράσει τον καρκίνο, μπορούσε να ονειρεύεται καλύτερα. Έβλεπε το μέλλον, όλα αυτά μέχρι να…».

Από την πλευρά της, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου, πρόσθεσε: «Ήταν δύναμη της φύσης! Έμπαινε μέσα σε ένα χώρο και καταλάβαινες ότι μπήκε η Γωγώ. Την είχαμε γνωρίσει στα περιοδικά. Έμπαινε μέσα στο γραφείο.. μιλούσε δυνατά, κινούταν δυνατά. Ήταν ένας άνθρωπος που λες αυτό το κορίτσι είναι γεμάτο ζωή. Σε αυτά τα 5υ6 χρόνια που έζησε, όντως ήταν γεμάτη ζωή, ακόμη και τα τελευταία χρόνια. Ήταν όντως, μάθημα ζωής και για τους υπόλοιπους. Πάντα πλακατζού… Πολύ δυναμική».

Όπως μάλιστα ανέφεραν οι δύο παρουσιαστές, όταν είχε γραφτεί σε στήλη περιοδικού κάτι αιχμηρό για την ίδια, επέλεξε να το αντιμετωπίσει με χιούμορ και αυτοπεποίθηση.

«Αυτοσαρκαστική, αντιμετώπιζε ακόμη και κάτι πολύ αιχμηρό με χιούμορ και αυτοπεποίθηση ζωής. Πατούσε στη γη καλά. Ευχόμαστε εκεί που είναι να μην πονάει…».