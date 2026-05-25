Η συγκλονιστική ανάρτηση για την σύζυγό του.

Με ανάρτησή του στο instagram ο Τραϊανός Δέλλας, αποχαιρετάει την Γωγώ Μαστορκώστα, η οποία έφυγε τα ξημερώματα στα 56 της χρόνια.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής και επί 20 χρόνια σύζυγος της γυμνάστριας, συγκινεί με το μήνυμα που στέλνει για την αγαπημένη του, η οποία έφυγε μετά από πολύμηνη μάχη στον νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 28 Μαΐου του 2008, αφού πρώτα υποδέχθηκαν στον κόσμο την κόρη τους Βικτόρια. Το ζευγάρι πραγματοποίησε μαζί τον θρησκευτικό γάμο με τη βάφτιση της κόρης τους. Όσο για την πρόταση γάμου, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε πει ότι χρειάστηκε να «πιέσει» τον άντρα της ζωής τους για να γίνει το επόμενο βήμα. Όπως είχε αναφέρει, όταν ήταν ήδη έξι μηνών έγκυος και δεν είχε ακόμη δεχτεί πρόταση γάμου, του είπε πως η κόρη τους θα πάρει το δικό της επίθετο. Λίγο αργότερα εκείνος της χάρισε το δαχτυλίδι.

Η ανάρτηση του Δέλλα

Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά, πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας.

Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτωρια μας!



Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε παίρνει πίσω.

Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου!

Πετά ψηλά

