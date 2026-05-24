Τι δήλωσε σε ανάρτησή του στο Telegram.

Κοινή γραμμή για το ζήτημα του Ιράν φαίνεται να διαμορφώνουν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, με επίκεντρο την ανάγκη, όπως υποστηρίζουν, μιας τελικής συμφωνίας που θα εξαλείφει πλήρως την πυρηνική απειλή της Τεχεράνης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν πως οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν θα πρέπει να προβλέπει τη διάλυση των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου και την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου υλικού από το ιρανικό έδαφος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπίζεται τον εαυτό του απέναντι σε απειλές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από τον Λίβανο, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Αναλυτικά η ανάρτηση Νετανιάχου:

«Χθες το βράδυ μίλησα με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη τελικής συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εξέφρασα τη βαθιά μου εκτίμηση στον Πρόεδρο Τραμπ για την αταλάντευτη δέσμευσή του στην ασφάλεια του Ισραήλ, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων «Roaring Lion» και «Epic Fury», όταν αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις πολεμούσαν πλάι-πλάι ενάντια στην ιρανική απειλή.

Ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ συμφωνήσαμε ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία με το Ιράν πρέπει να εξαλείψει τον πυρηνικό κίνδυνο. Αυτό σημαίνει την αποξήλωση των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν και την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού από το έδαφός του.

Ο Πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης το δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί ενάντια σε απειλές σε κάθε μέτωπο, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Η συνεργασία μεταξύ μας και των δύο χωρών μας έχει αποδειχθεί στο πεδίο της μάχης και δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη.

Η πολιτική μου, όπως και του Προέδρου Τραμπ, παραμένει αμετάβλητη: το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

{https://x.com/netanyahu/status/2058561344564089252}