Ανακοίνωση του Τομέα Εργασίας της ΕΛΑΣ με αφορμή την έκρηξη σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο.

Έντονη ανησυχία για τις συνθήκες ασφαλείας στους χώρους εργασίας εκφράζει ο Τομέας Εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με αφορμή το εργατικό ατύχημα στη Βιομηχανική Ζώνη Ασπροπύργου, κατά το οποίο τραυματίστηκαν έντεκα εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομεία της Αττικής.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ εκφράζει τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και τις οικογένειές τους, ευχόμενη ταχεία ανάρρωση, ενώ επισημαίνει ότι οι καταγγελίες των εργαζομένων και του Εργατικού Κέντρου κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις στα μέτρα πρόληψης, υγείας και ασφάλειας σε μια περιοχή με υψηλή συγκέντρωση επικίνδυνων δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας, υποστηρίζοντας ότι η υποστελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών, η εργοδοτική αυθαιρεσία και οι αλλαγές στην εργατική νομοθεσία έχουν συμβάλει στην αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Επικαλείται, μάλιστα, στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τα οποία τα καταγεγραμμένα εργατικά ατυχήματα αυξήθηκαν από 10.351 το 2019 σε 20.498 το 2025.

Η ανακοίνωση καταλήγει με αίτημα για πλήρη διερεύνηση των αιτίων του ατυχήματος από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, τονίζοντας ότι η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και ότι απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Έντεκα εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σήμερα στη Βιομηχανική Ζώνη Ασπροπύργου, οι τρεις εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομεία της Αττικής.

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Η σκέψη μας είναι κοντά στους ίδιους και στους οικείους τους. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση.

Οι εργαζόμενοι και το Εργατικό Κέντρο καταγγέλλουν ελλείψεις στα μέτρα πρόληψης, υγείας και ασφάλειας στην εργασία σε μια περιοχή που παρά την υψηλή συγκέντρωση επικίνδυνων υλικών, η εργοδοτική αυθαιρεσία κάνει πάρτυ, με κίνδυνο για την ζωή,το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Οι υποστελεχωμένοι ελεγκτικοί μηχανισμοί, η εργοδοτική αυθαιρεσία που δεν διστάζει να θυσιάσει την ανθρώπινη ζωή στο βωμό του κέρδους, η απορρύθμιση της εργατική νομοθεσίας, αλλά και οι εγκληματικές ευθύνες του Υπουργείου Εργασίας και της κυβέρνησης της ΝΔ (13ωρα, εξαήμερο, ευέλικτες μορφές απασχόλησης, κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, απλήρωτες υπερωρίες, ανασφάλεια κλπ.) έχουν οδηγήσει σε διπλασιασμό των εργατικών ατυχημάτων σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας(από 10.351 το 2019 σε 20.498 το 2025).

Δεν γίνεται το 2026 εργαζόμενοι να πηγαίνουν στη δουλειά τους και να μην ξέρουν αν θα γυρίσουν με ασφάλεια στο σπίτι το απόγευμα.

Αναμένουμε τα πορίσματα ελέγχου της Επιθεώρησης και των Ελεγκτικών Αρχών.

Δίνουμε τη μάχη, εδώ, μαζί με τους εργαζόμενους για μια ζωή με αξιοπρέπεια, για εργασία με ασφάλεια, για ένα κράτος που θα σέβεται πρώτα το ίδιο τους κανόνες, για να μπορεί να τους επιβάλλει εκεί που πρέπει.

Η ασφάλεια της ζωής και της υγείας των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη».